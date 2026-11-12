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A Coruña

Aurelius compra la planta de grafito de Resonac en A Coruña

La fábrica de electrodos de A Grela cambiará de manos en el segundo trimestre de 2027

Efe
12/11/2026 15:34
Resonac Graphite 2
 Trabajadores en la planta coruñesa de Resonac
Archivo El Ideal Gallego
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La fábrica de electrodos de grafito de Resonac en A Coruña cambiará de manos en el segundo trimestre de 2027 después de que su matriz haya acordado transferir la totalidad de su negocio de grafito al inversor global Aurelius, fondo especializado en segregaciones corporativas y transformación industrial.

El acuerdo, que ha trasladado la compañía en un comunicado, incluye a AMI Automation, proveedor de soluciones de optimización para hornos de arco eléctrico, y contempla el traspaso íntegro de los centros productivos, activos y trabajadores en España, donde la factoría coruñesa es su principal exponente industrial, así como en Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Italia y Japón.

Resonac Graphite 3

Resonac pone a la venta su fábrica de A Coruña

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Entre las excepciones figura la planta japonesa de Omachi, cuyos activos y plantilla seguirán dependiendo de Resonac, aunque la planta quedará vinculada mediante un acuerdo exclusivo de suministro a largo plazo de electrodos y pines.

Resonac explica que, una vez evaluada una serie de alternativas estratégicas, el comprador seleccionado "es el socio adecuado para apoyar el desarrollo futuro" del negocio.

Hasta que se formalice el cierre definitivo de la operación, previsto para el segundo trimestre del próximo año, sujeto al cumplimiento de las condiciones pactadas, la actividad en A Coruña continuará operando integrada en Resonac.

Esta operación está enmarcada en un realineamiento estratégico de cartera de la compañía nipona y, con su incorporación a Aurelius, la división de grafito busca consolidar su posición como proveedor de soluciones integradas para la siderurgia mundial respaldada por la capacidad inversora del nuevo propietario.

Resonac Graphite y AMI Automation suman cerca de 900 trabajadores y suministran a siderúrgicas de más de 50 países.

Su división en España recibió 2,7 millones de euros del Gobierno a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico Conectado, con fondos europeos.

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