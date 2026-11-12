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A Coruña

Alineación de gala del Dépor para recibir a Melendi en A Coruña

Buena parte de los jugadores del plantel blanquiazul vibraron, cantaron y bailaron en el show del asturiano

Guillermo Parga
Guillermo Parga
12/11/2026 23:57

Hace no demasiado Riazor era algo así como el jardín al que le crecían los enanitos, aunque de un tiempo a esta parte el Dépor sube como la marea y lo que baja es la tensión. Quizás por todos esos paralelismos entre las letras de Melendi y la historia reciente del equipo, buena parte de la plantilla formó parte de los más de 5.565 asistentes al primero de los tres conciertos del asturiano en el Coliseum.

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Ximo Navarro, Alti, Leo Román, Yeremay, Mario Soriano, Álvaro Ferllo, Loureiro, Luismi Cruz y Riki, casi una alineación de gala, recibieron a Melendi por todo lo alto a golpe de jueves. Estuvieron en el palco de autoridades, en localidades reservadas a los invitados del Ayuntamiento de A Coruña. Recordemos que no hay liga debido al parón de selecciones, aunque a esa hora España buscaba la victoria en Praga frente a la República Checa.

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Acompañados muchos de ellos por sus parejas, y sin regatear saludos y fotos, vibraron como auténticos adolescentes de comienzos de siglo. El más entregado fue sin duda Ferllo, al que varios de los clásicos de Melendi le tocaron la fibra.

26 temas después, y casi con la intensidad de un entrenamiento en algunos casos, los futbolistas del sueño blanquiazul se fueron satisfechos de haber vivido una noche de Primera, en la que ellos no eran los protagonistas. Este viernes y este sábado Melendi tocará otra vez ante un Coliseum a rebosar

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