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A Coruña

Accidentes, averías y resaca de la huelga colapsan A Coruña

Las colas en Alfonso Molina llegaron hasta O Seixal y afectaron a la N-VI y a la AP-9

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/11/2026 09:58
Atascos en la entrada de A Coruña
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El día siguiente a la huelga general ha dejado una mañana muy complicada en la entrada y salida de la ciudad de A Coruña. Accidentes, averías y un incremento del tráfico tras la jornada de paro han dejado colapsada la entrada y la salida de la ciudad, sobre todo en la avenida de Alfonso Molina.

Los primeros problemas comenzaron poco después de las ocho de la mañana, cuando un accidente entre una moto y un coche en el desvío de Lavedra hacia Pocomaco y Matogrande acabó por colapsar todo el tránsito de entrada a hacia A Coruña. Las colas de vehículos llegaron hasta O Seixal, en Oleiros, atascando también la N-VI y la salida de la autopista. Además, por la carretera de Santa Cristina y Santa Cruz también se reprodujeron las retenciones, que llegaron incluso hacia la zona del INEF, en Bastiagueiro.

Atascos en la entrada de A Coruña
El accidente entre una moto y un coche que complicó el tráfico
Germán Barreiros
venida de Alfonso Molina, con los carriles estrechados por las obras de ampliaciónTráfico y atasco en Alfonso Molina por las obras

Alfonso Molina se integrará en el casco urbano el próximo decenio

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Mientras tanto, la avería de un autobús en la avenida de Arteixo también provocaba largas filas en el acceso al centro y un camión que no podía circular -también por problemas mecánicos- bloqueaba la entrada a la plaza de Cuatro Caminos desde Alfonso Molina.

Estas pequeñas incidencias, unidas a la lluvia y un incremento del tráfico tras la huelga -con numerosos camiones y furgonetas de reparto, sobre todo- terminaron por provocar un gran caos en los accesos a la ciudad, que dejó a muchos niños y empleados llegando tarde o muy justos a sus centros escolares o de trabajo.

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