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A Coruña

A Coruña, la ciudad del norte que lidera el interés del turismo internacional

La urbe registró un treinta por ciento más de búsquedas de vuelos que el verano pasado

Lara Fernández
Lara Fernández
12/11/2026 04:52
Ambiente en el Paseo Marítimo, en verano
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La ciudad es cada vez un destino más atractivo para los turistas internacionales. Según un informe de Turespaña y los datos de búsqueda de la empresa Kayak, A Coruña fue, en verano, el lugar del norte de España con un mayor incremento en las búsquedas de vuelo, con un treinta por ciento más en comparación con el verano anterior.

A Coruña superó, según el informe, a Oviedo –que registró un 28% más de búsquedas–, Santiago de Compostela (25%) y Bilbao (21%). Por ello, la urbe se posicionó a la cabeza de los destinos con mayor atractivo del norte peninsular en un verano marcado, a su vez, por el eclipse total del 12 de agosto.

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De acuerdo con los datos de Kayak, Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda son los países emisores cuyas búsquedas de vuelos a España más crecen en comparación con la temporada estival previa, contando con la tendencia creciente de los destinos del norte. Entre los destinos más buscados a nivel mundial, cuatro son españoles: Madrid, Bacelona, Palma y Málaga. Las cifras en A Coruña, finalmente, se tradujeron en un verano que dejó, por momentos, registros históricos.

La ocupación hotelera media durante los meses de junio, julio y agosto fue del 84,3%, manteniendo los niveles de 2025, los mejores hasta la fecha. La ciudad fue la única de las grandes urbes gallegas que incrementó el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros durante los meses de junio y julio, con un total de 105.932 y 218.804 pernoctaciones.

Superó, según el informe de Kayak, a Oviedo, Santiago de Compostela y Bilbao

También se registraron buenos resultados en los principales recursos turísticos de la ciudad. La Torre de Hércules superó las 49.500 entradas durante el verano, siendo los turistas madrileños los que más visitan el monumento, seguidos, en el ámbito internacional, por residentes en el Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal. El tráfico de cruceros continuó su tendencia ascendente, con 55 escalas y más de 174.000 pasajeros entre junio y agosto. Esto supone un 15,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

En lo relativo a eventos culturales o de ocio organizados por el Ayuntamiento, la asistencia fue especialmente reseñable. En total, más de 1,5 millones de personas acudieron a disfrutar de la oferta cultural de A Coruña. Solo en agosto, con las Fiestas de María Pita y el festival Noroeste Estrella Galicia, entre otros, hubo 854.000 personas. 

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