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A Coruña

Suspendido el servicio de comedor en medio centenar de colegios de A Coruña y su área

El respaldo a la huelga general imposibilitó que el catering Jardanay pudiese llegar a tiempo con la comida, aunque desde las diferentes AMPA ya alertaron con antelación de la posible problemática

Dani Sánchez
Dani Sánchez
11/11/2026 13:45
Varios alumnos, en el comedor del Colegio Calasanz Escolapios
Varios alumnos, en el comedor del Colegio Calasanz Escolapios
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El respaldo a la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha imposibilitado que, al menos en medio centenar de colegios de A Coruña y su área metropolitana, se haya podido prestar el habitual servicio de comedor. Así lo han confirmado varias asociaciones de padres de distintos centros de la ciudad después de que la empresa de catering Jardanay, que presta servicio en 48 centros educativos herculinos, no haya podido llegar a tiempo con la comida: "Estamos registrando incidencias con la comida transportada, que no ha podido llegar a muchos centros escolares a los cuales servimos", incidieron desde la empresa de catering.

Varios alumnos, en el comedor del Colegio Calasanz Escolapios

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No obstante, la intención de Jardanay es "mantener el servicio de guardia y custodia, en función del personal que acuda a sus puestos de trabajo". Un dato que desconocerán hasta que se inicie el servicio. Esta problemática, sin embargo, no existió ni en el servicio de madrugadores, donde "todo ha transcurrido con normalidad", ni en los centros escolares que disponen de cocina propia.

Según apuntaron diferentes AMPA de la ciudad, en realidad, ya se les había informado con antelación a los padres que decidiesen llevar a sus hijos al colegio de esta posible incidencia. En este caso, al ser un servicio contratado por la propia asociación, no se determinaron unos servicios mínimos, por lo que muchos progenitores ya contemplaban esta posible incidencia. Otros, sin embargo, tuvieron que improvisar sobre la marcha, después de que en sus colegios, con cocina y empleados propios, se encontrasen sin recursos una vez empezada la mañana.

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