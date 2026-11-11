Quirónsalud A Coruña renueva su sello de calidad asistencial

Hospitall Quirónsalud de A Coruña

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha renovado el sello QH 2 Estrellas en la decimotercera edición de los Reconocimientos Quality Healthcare (QH), una distinción otorgada por la Fundación IDIS que reconoce la excelencia en la gestión de la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la mejora continua de las organizaciones sanitarias.

Los reconocimientos QH valoran “de manera objetiva” el nivel de implantación de sistemas de calidad certificados y acreditados en hospitales públicos y privados de toda España.

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Este modelo de evaluación analiza indicadores relacionados con la excelencia asistencial, los resultados en salud y la mejora continua de los procesos y es uno de los principales referentes del sector sanitario.

La renovación del sello QH 2 Estrellas pone de manifiesto el trabajo desarrollado por el Hospital Quirónsalud A Coruña para mantener los “más altos estándares de calidad” y seguir avanzando en la optimización de la asistencia sanitaria. Asimismo, reconoce la apuesta del centro por la innovación, la seguridad clínica y una experiencia asistencial de máxima calidad para los pacientes.

Estrategia de excelencia

Este reconocimiento se enmarca en la estrategia de excelencia de Quirónsalud, que en la presente edición ha consolidado la presencia de numerosos hospitales del grupo entre los centros distinguidos por la Fundación IDIS, reafirmando su liderazgo en materia de calidad asistencial y mejora continua.

Estos resultados permiten a Quirónsalud seguir incrementando el número de hospitales distinguidos con el sello QH (hasta la fecha trece centros del grupo), que avala de manera objetiva el grado de implantación de sistemas de calidad vinculados a la actividad asistencial y reconoce el esfuerzo de los centros sanitarios por avanzar en la excelencia de sus procesos y resultados.