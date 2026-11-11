Poca clientela en los comercios y hostelería de A Coruña que optaron por abrir en esta jornada de huelga

Piquetes a las puertas del centro comercial Cuatro Caminos Javier Alborés

La jornada de huelga general se ha vivido en la ciudad de A Coruña de una forma desigual, con zonas con cierre de algunos comercios o establecimientos de hostelería, sobre todo en los momentos de mayor presencia de piquetes, frente a otros que optaron por abrir, aunque con escasa clientela en comparación a la habitual.

En la zona centro, por ejemplo, han sido numerosas las tiendas que permanecieron cerradas en relación a las que optaron por subir la persiana. Lo mismo ha sucedido en el sector de la hostelería, con numerosas cafeterías y bares que no han abierto y con los que lo han hecho con poca afluencia.

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Esta situación se ha repetido en diferentes barrios de la ciudad, con buena parte de negocios cerrados, frente al número habitual que lo hacen, excepto los de alimentación. Muchos de ellos han optado por abrir aunque hayan sido pocos los clientes que se acercaron a hacer sus compras. "Tres o cuatro personas contadas y de repente nada", ha asegurado a Europa Press una empleada de un comercio de alimentación en el área coruñesa sobre la situación.

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En el contexto de huelga general, varios establecimientos, entre ellos cadenas de panaderías, han contado con la presencia de piquetes que han imposibilitado la venta de productos.

Por otra parte, fuentes del sector textil consultadas por Europa Press, han destacado la existencia de un amplio número de tiendas abiertas en contraposición al seguimiento expuesto por centrales sindicales.