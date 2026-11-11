Miles de personas toman las calles de A Coruña por la huelga general

Inicio de la manifestación del 11 de noviembre en A Coruña Patricia G. Fraga

Miles de personas bajo una misma causa. La manifestación unitaria promovida por sindicatos y colectivos sociales partió a las 18.00 horas del cruce de la ronda de Outeiro con avenida de Finisterre, donde miles de personas se dieron cita.

Bajo el lema 'Folga xeral. Mobilización unitaria', doce organizaciones y plataformas se agruparon para denunciar el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y elevado coste de la vida.

Poca clientela en los comercios y hostelería de A Coruña que optaron por abrir en esta jornada de huelga Más información

Entre las entidades participantes, Sindicato de Vivenda da Coruña, Erguer Coruña, SOS Racismo Galicia, Amigas da Terra Galicia, la CIG, Avante LGTB A Coruña, A Revolteira, la ONG Caguama, Fervenza Sindicato Estudiantil, la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Xesta y CGT A Coruña. CCOO y UGT también se han sumado a la manifestación. “Decidí sumarme por una cuestión se solidaridad con la gente que no puede pagar un piso. Es un problema que tiene que solucionarse ya”, asegura Fernando, un manifestante. A su lado, Jennifer, relata su situación: “Cobro 1.200 euros y tengo que compartir piso con 3 personas para poder vivir. Mudarte sola es algo impensable a día de hoy”.

La marcha concluirá en la plaza de Tabacos, donde se leerá el manifiesto conjunto.

Manifestación del 11 de noviembre en A Coruña Patricia G. Fraga

Más de 11.000 personas toman el centro en la primera manifestación de la huelga general en A Coruña Más información