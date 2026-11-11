Miles de personas toman las calles de A Coruña por la huelga general
Miles de personas bajo una misma causa. La manifestación unitaria promovida por sindicatos y colectivos sociales partió a las 18.00 horas del cruce de la ronda de Outeiro con avenida de Finisterre, donde miles de personas se dieron cita.
Bajo el lema 'Folga xeral. Mobilización unitaria', doce organizaciones y plataformas se agruparon para denunciar el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y elevado coste de la vida.
Entre las entidades participantes, Sindicato de Vivenda da Coruña, Erguer Coruña, SOS Racismo Galicia, Amigas da Terra Galicia, la CIG, Avante LGTB A Coruña, A Revolteira, la ONG Caguama, Fervenza Sindicato Estudiantil, la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Xesta y CGT A Coruña. CCOO y UGT también se han sumado a la manifestación. “Decidí sumarme por una cuestión se solidaridad con la gente que no puede pagar un piso. Es un problema que tiene que solucionarse ya”, asegura Fernando, un manifestante. A su lado, Jennifer, relata su situación: “Cobro 1.200 euros y tengo que compartir piso con 3 personas para poder vivir. Mudarte sola es algo impensable a día de hoy”.
La marcha concluirá en la plaza de Tabacos, donde se leerá el manifiesto conjunto.