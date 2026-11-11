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A Coruña

María Pita está de moda: la heroína coruñesa copa las nuevas novelas históricas

Libros como ‘Santiago’, ‘El imperio en la tormenta’ o ‘La derrota del dragón’ abordan el fracaso inglés en las costas españolas y su frustrada invasión de Portugal

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/11/2026 04:43
La estatua de María Pita
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En A Coruña aprendemos a andar con el ‘Quen teña honra, que me siga’ por bandera, pero solemos pecar de no exportar nuestras historias suficientemente bien. Quizá es por eso que allende el puente de A Pasaxe todavía se maravillen con la historia de aquella mujer que plantó cara a los ingleses en A Coruña cuando la ContraArmada inglesa intentó atacar varios puertos españoles y portugueses como el herculino.

En los últimos meses, tanto María Pita como toda la historia en torno a la mal llamada ‘Armada Invencible’, la realmente denominada ‘Grande y Felicísima Armada’, sus derrotas que no fueron tal en aguas británicas, sino que más bien los que sucumbieron lo hicieron a las inclemencias de la mar y el tiempo, y a las posteriores acciones de los ingleses con la denominada ContraArmada, copan páginas y páginas de nuevas creaciones literarias.

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Francisco Narla | “Como María Pita los humilló, los ingleses no cuentan nada, y ella merece 20 películas”

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Un ejemplo es el escritor lucense Francisco Narla, que recientemente publicó ‘Santiago’ (Istoria), la última entrega de su trilogía ‘Compostela’. En esta última parte, que volverá a presentar en la librería Perseida este jueves 12 (19.30 horas) cobra protagonismo lo sucedido en 1589. Y el propio autor explicaba recientemente que no se le da suficiente valor a esta historia más allá de A Coruña. “No se valora lo suficiente, pero es algo alucinante”, apuntaba recientemente Narla en una entrevista en El Ideal Gallego. Y achaca ese poco valor a que el relato inglés predominó durante mucho tiempo, desmereciendo lo que pasó en A Coruña. “Como María Pita los humilló, los ingleses no cuentan nada y a mí me parece que ella merecería 20 películas de Hollywood”, añadía.

También en este tramo final del año publicó un libro sobre esa época el doctor en Historia Moderna cordobés, José Calvo Poyato, ‘El imperio en la tormenta’ (Harper Collins). Calvo Poyato coincide en el desconocimiento de la figura de María Pita fuera de A Coruña y de Galicia. “Ha ido ganando entidad en muchos sitios, todos tenemos alguna referencia de lo ocurrido con la Grande y Felicísima Armada, pero tenemos menos de lo ocurrido en 1589, en La Coruña primero y en Lisboa y Vigo después”, asegura el historiador.

José Calvo Poyato

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“A mí me parece que ahí hay una serie de acontecimientos a los que siempre le hemos dado menor importancia que al relato que los ingleses construyeron sobre la gran victoria que habían obtenido sobre la armada”, apuntaba Calvo Poyato, que descubrió su figura durante su etapa universitaria, cuando un profesor les narró esta parte de la historia que acabó con la Paz de Londres.

El último integrante de esta nómina de libros con María Pita copando sus páginas es ‘La derrota del dragón’ (Pamiés), del escritor madrileño Julio Alejandre, que vuelve a esta época histórica para abordar el intento de ataque inglés a los puertos del Cantábrico y su firme convicción de invadir Portugal. Para ello, en su obra echa mano de personajes como Francis Drake, Alonso de Bazán y, como no podía ser de otra manera, María Pita. El autor, además, visitará el próximo día 21 la ciudad para presentar su nueva obra en la librería Lume.

Otros personajes

Otros lanzamientos sonados este año han contado con reconocidos personajes coruñeses ente sus páginas.

Es el caso de ‘La hija’ (Alfaguara), de Sergio del Molino, en la que cobra relevancia la figura de Juana de Vega; o ‘Lar’ (Alfaguara), de la coruñesa Bibiana Candia, que regresa al pasado de la ciudad para tratar las protestas de las cigarreras.

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