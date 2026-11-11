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A Coruña

Los bailes coruñeses del Dj de la Orden del Imperio Británico que cautivaron a los jugadores del Dépor: "Ten un aura especial" 

El pasado martes, Carl Cox recibió la Orden del Imperio Británico de manos del príncipe William

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/11/2026 11:39
Carl Cox recibe la Orden del Imperio Británico de mano del príncipe William
Carl Cox recibe la Orden del Imperio Británico de mano del príncipe William
Instagram - CarlCoxOfficial
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Este pasado martes, una de las leyendas de la música electrónica del Reino Unido recibió uno de los mayores honores que se puede recibir en esos lares. El siempre sonriente Dj Carl Cox recibió de manos del príncipe William su distinción como Oficial de la Orden del Imperio Británico, uno de los cinco grados de la orden de caballería fundada hace más de un siglo por Jorge V.

Pese a ser uno de esos nombres que en el mundo de la música electrónica mueve masas, A Coruña tiene la suerte de haber podido disfrutar de sus sesiones en hasta tres ocasiones en los últimos doce años y su característica frase, su "Oh yes! Oh yes!" con la que en muchas ocasiones interrumpe sus sets para animar al público se coló incluso en la grada de General de Riazor durante años.

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Una de las icónicas banderas que se ondeaba en el fondo del estadio, una de las que conmemoraba el título de Liga del Dépor la protagonizaba el Dj británico. Su cara en blanco y negro con el lema 'Campión de Liga 99/00' y su icónico 'Oh yes! Oh yes!' ondeó en muchas ocasiones en grandes partidos de los blanquiazules.

En los últimos catorce años, Carl Cox ha visitado la ciudad hasta en tres ocasiones, de la mano de Wake Up. Su fundador, José Patiño, asegura que pese a su halo de grandeza, es una persona "supersencilla". "Pese a ser un dos artistas máis importantes do mundo, é unha persoa encantadora, fai que todo resulte fácil, non ten esixencias de hoteis de cinco estrellas nin nada así. Sempre desfruta moito da gastronomía de aquí", asegura, antes de añadir: "É unha persoa que ten un aura especial, sempre cun sorriso".

En 2014, visitó la ciudad junto a Nic Fanciulli y John Digweed para actuar en el recinto ferial de ExpoCoruña, donde miles de personas se congregaron para bailar al ritmo de Cox. Pero, aquella jornada fue más especial de la cuenta en A Coruña, ya que fue el 31 de mayo de 2014, el día que, gracias a un gol de Marchena, el Dépor regresaba a Primera División

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Aquello marcó aquella fiesta por varios motivos. El más evidente, la marea de camisetas blanquiazules que poblaron la pista, algo que no le fue ajeno a Carl Cox, que a mitad de set no dudó en coger una bufanda del Dépor arrojada desde el público para felicitar a los presentes el ascenso mientras ondeaba el blanquiazul regalo.

Pero no se quedó ahí. Aunque al final no terminó ocurriendo, los propios jugadores contactaron con Patiño para celebrar en ExpoCoruña el tan ansiado ascenso. "Non lembro se fora unha mensaxe de texto, pero escribirame Laure dicindo que querían ir", lembra Patiño.

Volvió el dj británico, en 2023 al parque de Bens y en 2024 al Puerto de A Coruña. "Que un artista desa dimensión decida vir a unha cidade coma Coruña, onde a oferta económica non é o principal factor, significa que algo estaremos facendo ben", asegura Patiño, que lembra que esa última visita foi grazas á disposición do propio Dj británico: "Non o tiñamos previsto, foi él quen nos mandou unha data que tiña libre". Precisamente, en esa última visita, Carl Cox, que coincidió en en el cartel con otros grandes nombres como Chris Liebing, se deshacía en elogios hacia la ciudad: "Vosotros sí que sabéis de fiesta", apuntaba en un post en Instagram con fotos y vídeos de su paso por el muelle de Batería.

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