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A Coruña

Lorenzo señala que con el dinero sin invertir por la alcaldesa, se habrían construido 2.500 pisos

Redacción El Ideal Gallego
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11/11/2026 21:23
Rueda de prensa de Miguel Lorenzo
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Miguel Lorenzo, portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, destacó que, con todo el dinero destinado a inversiones que no ha ejecutado desde que es alcaldesa, Inés Rey habría podido levantar 2.500 viviendas. “Este é o progresismo socialista: recadar cada vez máis para investir cada vez menos”, denunció, al tiempo que anuncia que para el pleno de hoy se han presentado tres mociones: que ceda suelo a la Xunta para viviendas (proponen cinco parcelas), que abra el aparcamiento de la intermodal y sobre la Casa de Acogida.

A este respecto, el PP asegura que la situación de las auxiliares que trabajan en ella “dista moito de ser normal” debido a la sobrecarga de trabajo, déficit de personal o precariedad salarial.

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