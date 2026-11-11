Llenazo histórico: así estaban las discotecas de A Coruña en las primeras horas de la huelga

El 11-N fue para algunos coruñeses motivo de fiesta, aunque los protagonistas en el llenazo del ocio nocturno quieren dejar claro que la reivindicación y la diversión no están reñidos. Así, tal y como había informado El Ideal Gallego, las principales salas de la ciudad vendieron todas sus entradas para una noche de martes atípica, especialmente concurrida, y que terminó por dejar los mejores registros en las cajas en lo que va de mes de noviembre. Además, no hubo que lamentar ningún tipo de incidentes.

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Tanto el grupo Pelícano como The Clab habían anunciado sus programaciones especiales con menos de una semana de antelación, aunque en casos como Vibo el papel duró menos de media hora. Según Luis Diz, gerente de grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite, el "lleno" fue total. Además, afirma que "ninguno" de sus trabajadores secundó el paro convocado a partir de la medianoche. Por su parte, Emilio Ron, director de sala de The Clab, dobló la inversión en seguridad y se felicita por la ausencia de incidentes. "Fue una locura de asistencia y agradecemos profundamente el buen comportamiento de todo el mundo. no cabe duda de que el mercado abre y cierra puertas, y en este caso no hubo ningún problema en conciliar el derecho a la huelga con el del trabajo", sentencia. Además, al igual que en el caso de Pelícano, también contó con la totalidad de su plantilla para dar servicio a cientos de clientes.

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Al otro lado de la barra, algunos de los que se decidieron a salir por la noche creen que ambas decisiones, la de ir a la huelga y la de pasarlo bien, son perfectamente compatibles. Es el caso de Eneko, un estudiante de la UDC. "No hay clase, estoy en mi tiempo libre, y voy a cumplir e ir a la manifestación; la única diferencia es que dormiré menos", sentencia. También entre los más veteranos el sentir es parecido. "Bajar a tomarse unas copas no está reñido con estar en las calles por la mañana y reivindicar mis derechos", argumenta Antón, un trabajador de hostelería que acabó su jornada a medianoche y, como siempre, bajó a socializar "para desconectar". Ayer hizo huelga, estuvo en las concentraciones de la mañana y la tarde y hoy volverá a su puesto de trabajo.