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A Coruña

Las obras en la glorieta de América mejorarán el suministro eléctrico de 800 clientes en la zona

La empresa espera que la intervención termine en una semana

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
11/11/2026 12:16
Obras en la glorieta de América
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Excavadoras, tierra removida y ruido de obra definen en los últimos días el tránsito para los viandantes y vehículos que cruzan por la glorieta de América, que está en obras. La rotonda, en la que ya hubo intervenciones durante el verano de 2025, afronta trabajos para mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico para 800 clientes de la zona.

Así lo afirman fuentes de Fenosa, quienes precisan que lo que se hizo el año pasado fue "una primera actuación para afinar el alcance de la obra que estamos ejecutando ahora". Estos días, por tanto, la compañía eléctrica está "desmontando el centro de transformación actual para instalar un nuevo centro en su lugar y mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona". La previsión de la empresa es que la obra termine en una semana. Ha invertido unos 200.000 euros en la intervención, y el nuevo centro de transformación mejorará el suministro eléctrico a unos 800 clientes de la zona.

Las obras en torno a la glorieta de América afrontan su fase final: se acaban los cortes de tráfico

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En momentos puntuales la obra ha contribuido a generar más tráfico rodado del habitual en la zona, al juntarse autobuses o camiones grandes, por haber menos espacio del normal. Aunque el día que más afectará será, en principio, este viernes: la empresa informa de que está previsto cortar el tráfico para descargar el nuevo centro de transformación. La operación está coordinada con Tráfico.

Asimismo, las obras están teniendo otro impacto en quienes viven cerca. Además del ruido que suele acompañar a esta clase de intervenciones, algunos vecinos denuncian que han sufrido cortes de luz esporádicos en los últimos días. Según expone la empresa, para que los operarios puedan trabajar en seguridad se pueden hacer descargos o desconexiones puntuales. "Suelen ser cortes muy breves, pero necesarios", apuntan.

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