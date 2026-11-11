Motos de Correos paradas Quintana

La huelga convocada este 11 de noviembre entre el personal de Correos registra en A Coruña un seguimiento medio de entre el 55 y el 60 %, según las estimaciones de la CGT, que considera positivo el respaldo de la plantilla a la movilización.

Estos datos se calculan descontando al personal designado para cubrir los servicios mínimos, que en el caso de las unidades de reparto se han fijado en el 50 %. Según denuncia el sindicato, estas personas tienen como única función garantizar los procedimientos electorales relacionados con el voto por correo y la distribución de propaganda electoral.

Por centros de trabajo, el mayor seguimiento se registra en la Unidad de Servicios Especiales (USE), encargada de la paquetería y situada en la estación de tren, donde el paro alcanza al 100 % de la plantilla. Como consecuencia, durante la jornada de hoy no saldrá ningún paquete para su reparto en la ciudad.

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En el resto de las unidades, el seguimiento estimado por la CGT es del 65 % en la unidad 2 de la calle Vizcaya; del 40 % en la unidad de Agra do Orzán, situada en la calle Entrepeñas; de aproximadamente el 50 % en Os Castros, y del 35 % en la oficina principal de Alcalde Manuel Casas.

Desde la CGT valoran positivamente la participación en la huelga, aunque denuncian que la dirección de Correos ha establecido unos servicios mínimos que consideran abusivos, especialmente por la obligación de mantener al 50 % de la plantilla en las unidades de reparto.

La organización sindical advierte de que durante esta jornada en A Coruña prácticamente solo se distribuirá el voto por correo, ya que esta es la única actividad encomendada al personal incluido en los servicios mínimos. Por tanto, tanto el servicio postal ordinario como la distribución de paquetería se verán seriamente afectados.

El seguimiento también está siendo significativo en las unidades de Atención al Cliente (ATC). Por este motivo, la CGT de Correos recomienda a la ciudadanía que evite acudir hoy a las oficinas de atención al público, ante la elevada probabilidad de que se produzcan colas y esperas. En estos puestos, los servicios mínimos están destinados exclusivamente a la gestión del voto por correo.

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Por último, la CGT de Correos de A Coruña hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación unitaria convocada por los sindicatos de inquilinas e inquilinos y la Plataforma pola Vivenda.

La movilización partirá a las 18:00 horas de la confluencia de la Rolda de Outeiro con la avenida de Fisterra.