Los niños y sus padres disfrutaron del buen hacer de los música de la OSG Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, cientos de niños, acompañados por sus padres, recibieron su bautismo en la música clásica de mano de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia; hace 50 años, en 1976, las vendedoras de las Galerías de Elviña hablaron de sus problemas con el alcalde; hace 75 años, en 1951, la Brigada de Investigación criminal detuvo a una banda de ladrones y hace 100 años, en 1926, la Cámara de la Propiedad protestó por los impuestos a galerías y blacones.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los niños coruñeses conocen la música clásica de la mano de la OSG

Los componentes de la Orquesta Sinfónica de Galicia dejaron sus trajes de gala en el armario y se vistieron con vaqueros, camisetas y una dosis de buen humor. No era para menos. El público así lo pedía. Cientos de niños coruñeses asistieron al Palacio de la Ópera al primer “Concierto en familia”. Durante la primera semana de conciertos, más de 10.400 niños descubrieron el lenguaje universal de la música. “Los niños acuden a los conciertos a través de excursiones organizadas por los centros educativos que solicitan venir”, explica José Antonio Abad, responsable del departamento de divulgación de la música de OSG.

La iniciativa partió del servicio de Educación del Ayuntamiento en 1987, con la Banda Municipal de Música.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Las vendedoras de las Galerías de Elviña cuentan sus problemas

Algunas goteras, carencia de grupo autónomo que garantice corriente eléctrica en caso de averías, mal funcionamiento del aire acondicionado y de la ventilación, problemas de precios en el canon de los puestos que cobra el ayuntamiento y, sobre todo, los malos accesos desde Monelos, fueron las cuestiones expuestas al alcalde, don José Manuel Liaño Flores, en el curso de una visita efectuada ayer a las galerías de Alimentación de Elviña, En el detenido recorrido por el mercado el alcalde habló con las vendedoras que le expusieron con detalle, las mejoras que consideran inmediatas para el mejor funcionamiento del mercado. Señalaron también que las ventas son bajas, dado que las Galerías no están próximas a los núcleos habitados y las comunicaciones son deficientes.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una banda de ladrones detenida por la Brigada de Investigación criminal

Por funcionarios afectos a la Brigada de Investigación Criminal de la Comisaría del Cuerpo General de Policía de esta capital y como resultados de las gestiones que se llevan a cabo bajo la dirección del Sr. Comisario Jefe de la misma, tendentes a la evitación y represión de hechos delictivos, se tuvo conocimiento de la perpetración de diversos robos localizados generalmente en los alrededores de la capital y de los que no se había formulado denuncia alguna en razón de corresponder a vivencias cuyos propietarios las utilizan por temporadas y hallarse actualmente ausentes de las mismas. Intensificadas las gestiones se pudo concretar que en un chalet de las proximidades de La Coruña se habían cometido diversos robos por valor de unas 50.000 pesetas en prendas.

Portada de El Ideal Gallego del 11 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Protesta por el anuncio de impuestos sobre galerías y balcones

En el día de ayer, los señores presidentes y letrado de la Cámara de la Propiedad, visitaron al señor alcalde y Comisión de Hacienda de nuestro Ayuntamiento, ante el anuncio que alarmó a los propietarios de proponerse un arbitrio sobre galerías y balcones, haciéndoles presente que no era de oportunidad ni conveniencia para los intereses y engrandecimiento de La Coruña, establecer dicho impuesto, que aparte de resultar injusto para lo ya construído, podría determinar el retraimiento en los capitales dispuestos para la edificación, hoy tan próspera.

Por otra parte se reunieron la Junta provincial de Abastos, bajo la presidencia del excelentísimo señor gobernador civil, para dar cuenta de varios asuntos de trámites.