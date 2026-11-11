Engel & Völkers Coruña, séptima franquicia con mayor facturación de su red

Álvaro Rodríguez-Quintana Fernández-Argüelles

En A Coruña, una ciudad con un mercado inmobiliario de dimensiones muy inferiores a otras grandes ciudades españolas, Engel & Völkers ha conseguido alcanzar el séptimo puesto nacional por facturación acumulada en 2026. Un resultado especialmente significativo que sitúa a la oficina coruñesa entre las más destacadas de la red de franquicias de la compañía en España y Portugal.

La dimensión del logro cobra todavía mayor relevancia al tener en cuenta la envergadura internacional de Engel & Völkers. Fundada en Alemania en 1977, la compañía es una de las grandes firmas de intermediación inmobiliaria, con presencia en más de 35 países y más de 1.100 ubicaciones.

El resultado, además, no responde a un mes excepcional ni a una operación aislada, sino a la facturación acumulada durante el ejercicio 2026, hasta noviembre. Álvaro Rodríguez-Quintana Fernández-Argüelles, socio director de esta oficina, analiza las claves de este hito, la evolución del perfil de comprador y las oportunidades que ofrece actualmente el mercado para quienes se plantean vender su vivienda.

Alcanzar el séptimo puesto nacional de facturación es un resultado especialmente llamativo para una oficina de A Coruña. ¿Qué supone para ustedes?

Es un orgullo, competimos con oficinas de mercados inmobiliarios mucho mayores que el nuestro, por lo que alcanzar esta posición tiene un mérito especial. Es el resultado de un equipo extraordinario y, sobre todo, de la confianza que tantos propietarios y compradores han depositado en nosotros. Creo que también es debido al dinamismo del mercado inmobiliario de la ciudad, que demuestra que puede competir al máximo nivel nacional.

Entre las operaciones de este año destaca la venta de dos pazos gallegos. ¿Qué hace especialmente relevantes estas compraventas?

Un pazo no es simplemente una vivienda de alto valor. Son propiedades que forman parte de nuestra historia y patrimonio arquitectónico, muchas veces vinculadas a varias generaciones de una familia. Su comercialización requiere encontrar compradores capaces de apreciar esa singularidad.

En ambos casos hablamos de inmuebles que llevaban tiempo a la venta y, tras asumir nosotros su comercialización, conseguimos encontrar compradores y cerrar ambas ventas por importes bastante elevados.

Más allá de estas operaciones singulares, ¿qué está impulsando actualmente el mercado inmobiliario coruñés?

Una de las claves es la demanda actual. Compradores particulares que no buscan invertir, sino familias que tienen una necesidad real de encontrar su futuro hogar en un mercado muy escaso.

También influye la fortaleza del tejido empresarial de A Coruña y su entorno. Empresas que se han consolidado y contribuyen a atraer y retener a grandes profesionales. Personas que antes podían considerar Coruña un destino temporal ahora deciden quedarse, comprar una vivienda y formar aquí sus familias.

¿Cómo describiría la situación actual del mercado inmobiliario coruñés? ¿Qué consecuencias está teniendo la escasez de oferta?

Existe un desequilibrio evidente entre la demanda y las viviendas disponibles.

Tenemos en cartera compradores solventes que llevan meses buscando y, cuando aparece una vivienda que responde a sus necesidades, están dispuestos a decidir con rapidez y a asumir los precios actuales.

Esto favorece especialmente a los propietarios, aunque naturalmente, no significa que cualquier vivienda pueda venderse a cualquier precio.

Una valoración adecuada sigue siendo fundamental, pero la combinación de una oferta limitada y una demanda activa está generando condiciones especialmente favorables para los propietarios.