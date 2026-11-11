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A Coruña

En directo | Sigue la huelga del 11 de noviembre

A Coruña y su área metropolitana se unen a los paros convocados el 11-N

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
11/11/2026 07:33
Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
Piquete en A Grela, junto a la nave de PreZero
UGT Galicia
07:32 h.
Servicios mínimos

Estos son los servicios mínimos decretados en A Coruña para la huelga.

Miembros de la CIG esta mañana en la huelga

Estos serán los servicios mínimos en A Coruña para la huelga general del 11 de noviembre

Más información
07:30 h.
Lonja vacía

La Lonja de A Coruña dejaba ver esta mañana las imágenes de la consecuencia de la huelga, con sus naves y muelles vacíos.

07:29 h.
Primeros piquetes en A Grela

Durante la madrugada ya se pudieron ver algunos piquetes en lugares como el polígono de A Grela. Sindicatos como UGT o la CIG impulsaron desde allí el paro en sectores como el de recogida de basuras, con su presencia junto a la nave de PreZero.

07:23 h.
Empieza la jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área

Esta madrugada ya se inició la jornada de huelga convocada en toda España, con seguimiento también en A Coruña y su área.

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