A Coruña
En directo | Sigue la huelga del 11 de noviembre
A Coruña y su área metropolitana se unen a los paros convocados el 11-N
Servicios mínimos
Estos son los servicios mínimos decretados en A Coruña para la huelga.
Lonja vacía
La Lonja de A Coruña dejaba ver esta mañana las imágenes de la consecuencia de la huelga, con sus naves y muelles vacíos.
Primeros piquetes en A Grela
Durante la madrugada ya se pudieron ver algunos piquetes en lugares como el polígono de A Grela. Sindicatos como UGT o la CIG impulsaron desde allí el paro en sectores como el de recogida de basuras, con su presencia junto a la nave de PreZero.
Empieza la jornada de huelga del 11-N en A Coruña y su área
Esta madrugada ya se inició la jornada de huelga convocada en toda España, con seguimiento también en A Coruña y su área.