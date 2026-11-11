El último comercio de la antigua estación de buses de A Coruña cerrará sus puertas este mes

María Campos y Adiela Ron, en su comercio de la antigua estación Germán Barreiros

La confitería La Carballesa cerrará definitivamente sus puertas el próximo jueves, 19 de noviembre, después de más de medio siglo de actividad en la ya antigua estación de autobuses de A Coruña. La tienda, regentada por María Campos y fundada el mismo día que se inauguró la terminal de la calle Caballeros por sus padres, era, desde 2020, el único comercio que todavía resistía en el edificio, después de que la pandemia obligase a cerrar los demás establecimientos del edificio de viajeros.

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Esta decisión viene después de que hace apenas una semana tanto la propia Campos como su empleada Adiela Ron se mostraban optimistas, a pesar del cambio de ubicación de la estación de buses a la avenida de A Sardiñeira. "Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por ahora, mantenemos la esperanza, pero está claro que va a ser diferente”, apuntaba entonces la propietaria del local. Una esperanza que se esfumó pocos días después tras notar una reducción importante en el rendimiento.