El puerto de A Coruña ya se prepara para recibir las fotografías de David Sims

La fachada del centro MOP en el muelle de Batería, ya con parte del nombre de Sims y su exposición Quintana

Todavía quedan 20 días para que abra las puertas al público la exposición 'The hamster becomes the problem', de David Sims, en las instalaciones de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) del muelle de Batería. Pero el espacio ya se prepara para acoger las obras del fotógrafo británico.

La entrada principal de la nave que acoge la exposición ya luce el título de la muestra, en un estilo que parece una pintada errática, mientras el nombre del propio David Sims empieza a asomar ya con letras en relieve.

El universo creativo del fotógrafo de Sheffield abrirá al público el día 21, pero dos días antes, el 19, Sims firmará ejemplares del catálogo de la muestra a medio centenar de afortunados, los que mañana, jueves 12, logren una de las 50 entradas gratuitas para este evento, que estará precedido de una visita guiada, en primicia, por la exposición.

Medio centenar de personas podrán ver antes que nadie la exposición de David Sims en la Fundación MOP Más información

A partir del día 21, la exposición abrirá sus puertas de lunes a jueves, de 10.00 a 20.00 horas, los viernes de 10.00 a 21.00, los sábados de 11.00 a 21.00 y los domingos de 11.00 a 20.00 horas. La entrada, como es habitual, es gratuita, pero se pueden realizar visitas guiadas, que ya se pueden reservar en la página web de la Fundación MOP. La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de mayo de 2027.

Sims, a punto de cumplir 60 años, muestra en sus creaciones cómo ha desafiado una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda, desde el ámbito editorial al publicitario, haciendo gala siempre de una gran sensibilidad para interpretar los cambios en la cultura contemporánea.