El Colegio de Arquitectos de Galicia llora la muerte de Miguel Silva, uno de sus fundadores

Miguel Silva

El Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) lamentó ayer el fallecimiento de Miguel Silva, una figura importante de la arquitectura gallega de los últimos 50 años que colaboró en la puesta en marcha del COAG en los primeros años 70. Fue él quien leyó la declaración de creación de la entidad, “ese primeiro compromiso de lograr darlle forma ao anhelo de todo un conxunto de arquitectos e arquitectas novas en Galicia, que desexaban contar cun Colexio propio”, señalan desde el COAG.

Además de ser decano del COAG entre 1983 y 1986, fue profesor en la Escuela de Arquitectura y tuvo una participación activa en los movimientos sociales y culturales de A Coruña, entre ellos el de la Comisión Provincial de Patrimonio, que llegó a presidir. Querido por sus alumnos, las redes se han llenado de condolencias y recuerdos