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A Coruña

El CIE Mans de Pocomaco acoge la segunda Feria Multisectorial y de Empleo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/11/2026 21:03
CIE Mans de Pocomaco
Archivo El Ideal Gallego
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El CIE Mans de Pocomaco acogerá este jueves la II Feria Multisectorial y de Empleo, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Pocomaco con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.

La propuesta busca favorecer el contacto entre empresas, entidades y personas interesadas en acceder al mercado laboral o mejorar sus oportunidades profesionales. La feria se celebrará en horario ininterrumpido, de 09.30 a 18.00 horas, y estará abierta gratuitamente a toda la ciudadanía.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán conocer a las organizaciones participantes, así como sus actividades, y entregar sus currículums para optar a posibles oportunidades laborales.

Entre las empresas y entidades que estarán presentes figuran Sgbrand, RCA Systems, Tecdesoft, Vegalsa-Eroski, Cáritas, Emtel, Confederación de Empresarios de Coruña (CEC), Acciona, Jobs Training, European Business Factory (EBF), Resnovamotor, Grupo Construyendo Empleo, Ayuda en Acción y la Policía Nacional.

La presencia de compañías de distintos sectores, organizaciones empresariales y entidades sociales permitirá ofrecer un espacio de encuentro con el tejido empresarial.

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