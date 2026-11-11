El Bono Remuda benefició a cuatro negocios en A Coruña

Belén do Campo visitó las instalaciones de Zeda Car, una de las empresas beneficiada con el Bono Remuda MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo, se acercó este miércoles a las instalaciones de Zeda Car, uno de los establecimientos que recibieron apoyo de 30.000 euros a través del Bono Remuda, el programa autonómico con el que se busca favorecer el traspaso de negocios entre personas trabajadoras autónomas y evitar el cierre de empresas que tienen posibilidades de continuar su actividad.

Esta iniciativa ya llegó en la provincia de A Coruña la 12 negocios repartidos en nueve ayuntamientos, a los que la Xunta destinó más de 275.000 euros. En la ciudad de A Coruña fueron cuatro las empresas beneficiarias, que recibieron aportaciones por un importe conjunto prójimo a los 100.000 euros.

Durante el encuentro, Belén do Campo destacó la importancia de contar con instrumentos que ayuden a mantener en funcionamiento los pequeños establecimientos y permitan que nuevas personas emprendedoras tomen el relieve de negocios en activo. En este sentido, recordó que la Xunta reforzó este año en un 20% los recursos destinados al Bono Remuda, que contó con una dotación de 1,5 millones de euros. Belén do Campo destacó el éxito de estas ayudas ya que se remató el crédito disponible.

La representante autonómica incidió en que este programa contribuye a preservar el tejido empresarial de proximidad, conservar puestos de trabajo y ofrecer nuevas oportunidades a quien desea iniciar un proyecto empresarial asumiendo la continuidad de una actividad ya consolidada.

El Bono Remuda se tramitó en régimen de concurrencia no competitiva, atendiendo las solicitudes por el orden en la que se presentan, y establece dos modalidades en función de la localización del negocio. El Bono Remuda Rural está dirigido a los establecimientos situados en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, mientras que el Bono Remuda General, fue aplicable en los municipios de mayor tamaño. La subvención puede alcanzar, con carácter general, los 30.000 euros, excepto en las excepciones recogidas en las bases de la convocatoria.

Establece aportaciones diferenciadas para las dos partes de la operación. Así, la persona que asume la titularidad del negocio puede recibir hasta 30.000 euros, con una subvención del 70% del precio del traspaso en el caso de la modalidad general y del 75% en la rural. Por su parte, la persona que cede el establecimiento recibe una ayuda adicional de 3.000 euros en la modalidad general y de 6.000