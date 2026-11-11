Carga policial en la salida de los buses de cocheras en A Coruña

La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo Quintana

Desde ayer por la noche, los sindicatos habían desplegado piquetes por toda A Coruña, pero no fue hasta las seis que se registró el primer incidente violento entre huelguistas y autoridades. Fue a la entrada de cocheras de la Compañía de Tranvías, en Los Rosales, donde tuvo lugar una carga policial.

Todo ocurrió porque un piquete se había concentrado frente a la entrada y, para obstaculizar la salida de los vehículos por la mañana, había dispuesto adoquines. Los policías les ordenaron que despejaran el acceso pero se negaron. La tensión se incrementó, hubo empujones y uno de los policías hizo uso de la porra.

Cuando se hubo despejado el lugar, la propia Policía retiró las piedras, de manera que los autobuses pudieron salir a emprender su ruta, aunque con algo de retraso. Sin embargo, no fue el único incidente.

El primer bus

EL primer bus que sale de cocheras cada mañana es especial: en él viajan los conductores, que son depositados en cada parada a la espera de relevar a su compañero. Mientras circulaba por Alfonso Molina, alguien lanzó una pedrada y reventó un cristal, aunque nadie resultó herido.

Igualmente, hubo incidentes en la estación de bus, según reportan desde CIG, en los que los antidisturbios de la Policía Nacional también despejaron la entrada de piquetes.

Por otro lado, también se quemó un neumático en Alfonso Molina, cerca del cruce con Ramón de la Sagra. Eran las siete y media de la mañana cuando se activó a los Bomberos, pero no llegaron a actuar.