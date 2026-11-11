24 horas sin ley en A Coruña: furtivo, sin carné de conducir, ITV ni seguro y en busca y captura por maltrato a su novia

Momento de la detención del vehículo, en la avenida de Finisterre

Un varón de 28 años fue detenido en la madrugada del sábado al domingo, después de que la Policía Nacional montase un dispositivo específico para interceptarlo. Pesaba sobre él una orden de busca y captura, activada tras la denuncia por malos tratos interpuesta por su novia. Apenas 24 horas después, fue detenido, en una situación si cabe mucho más comprometida: circulando en un coche sin seguro y después de haber ejercido como furtivo a lo largo de la madrugada.

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Para explicar la película de los acontecimientos hay que remontarse al viernes, cuando una discusión en el domicilio de la pareja acabó con ella golpeada y los muebles del hogar destrozados. Fue entonces cuando los agentes, denuncia en mano, activaron la orden de busca y captura del agresor. Conocidos los hábitos y rutinas, no fue difícil dar con él. De madrugada, cuando volvía de intentar ganarse la vida con el furtivismo, el presunto maltratador encaró la avenida de Finisterre con su coche. Allí le esperaban dos patrullas de la Policía Nacional. Además, pudo constatarse que el coche en cuestión, un Volkswagen Golf, carecía de seguro en vigor. En su interior se encontraron varios kilos de marisco de origen ilegal.

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Después de todas las comprobaciones, el varón fue arrestado y el coche trasladado por la grúa al depósito municipal. Ya en comisaría colaboró con los agentes en todo momento. Ya en el momento de la detención, según testigos presenciales, no había opuesto ningún tipo de resistencia. Como sucede en estos casos, fue puesto a disposición judicial de manera preventiva.

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No fue el único detenido por malos tratos durante el pasado fin de semana en A Coruña. Tal y como informó El Ideal Gallego, un varón de mediana edad también fue arrestado. En este caso sucedió a las puertas del Backstage, un local nocturno de ambiente en el callejón de la Estacada. La situación en un principio no tenía visos de cobrar esos derroteros: primero insultó a un portero, al que tildó de homófobo, y cuando requirió la presencia de los agentes estos se dieron cuenta de que el requiriente tenía una orden de alejamiento de su pareja, con la que curiosamente se encontraba en el pub.

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Se mostró mucho menos colaborador que el furtivo e incluso profirió insultos contra la seguridad del pub, clientes e incluso los agentes de Policía Nacional, quienes finalmente lo pusieron a disposición de la justicia.