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A Coruña

Una de las arrocerías más famosas de la historia de A Coruña se convierte en un brunch muy goloso

Mely's Brunch and Cake se asienta en el número 3 de la avenida Calvo Sotelo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
10/11/2026 22:29
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Entre el breakfast y el lunch se ha hecho un hueco el brunch. Lo curioso es que no hace falta ser una eminencia en la lengua de Shakespeare para dominar a la perfección los pormenores ese invento británico del siglo XIX para hacer más llevadera la resaca después de un sábado de fiesta. De hecho, entre las tendencias de aperturas en hostelería y comercio, se lleva un porcentaje muy alto. A Coruña se ha vuelto una ciudad global y, sobre todo, muy golosa.

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Resulta paradigmático y toda una metáfora de los nuevos hábitos de consumo que una arrocería de toda la vida como Bouquet haya dado la alternativa a Mely’s Brunch. Situado en el número 3 de la avenida Calvo Sotelo, se trata del emprendimiento de su vida para Mely Pérez Oviedo, una joven venezolana que arribó a la ciudad vía Argentina y que, junto a su madre, ha puesto a andar un negocio en lo que todo tiene nombre y forma de gran antojo. La apuesta es personal desde el propio nombre, Mely’s Brunch and Cake Café. “Desde que empecé, hace cinco años, en Argentina, venía pensando en algo así”, dice la empresaria hostelera, quien estuvo seis meses dando forma al proyecto.

Definición

Se define como “un lugar pensado para disfrutar sin prisas, compartir, celebrar y convertir cualquier día en un momento dulce” y con referencias al slow food. Por motivos evidentes, el horario de apertura es hasta las cinco de la tarde.

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El desayuno, el brunch, el almuerzo y la merienda son los estómagos a llenar. Respecto a la carta, oscila entre los bagels, cruasans especiales, tartas caseras, tortitas y tostadas francesas. Las estrellas son, precisamente, las tostadas francesas, el bagel de burrata italiana, el carrot cake o la tosta ibérica, con emulsión de tomate, jamón ibérico y huevos revueltos, todo ello acompañado de ensalada y tomate.

El precio medio de esos platos más demandados está entre los 7 y los 8 euros. Por lo tanto, una opción accesible y que deja un sentir contundente en el estómago y el paladar.

Adiós a un clásico

El número 3 de la avenida Calvo Sotelo estuvo dominado durante años por las paelleras de la arrocería Bouquet. Mucho antes de la cocina de vanguardia, se convirtió en uno de los pocos locales de la ciudad especializados en el plato levantino por excelencia.

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Permaneció varias décadas en la misma ubicación, aunque en los últimos años la competencia y las críticas no le acompañaron en su lucha por la supervivencia y acabó por cerrar sus puertas hace tres años. 

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