La grada de los Cantones oculta la que será la nueva salida peatonal del aparcamiento

Futuro acceso peatonal del parking de los Cantones German Barreiros

Bajo la grada de los Cantones, uno de los nuevos hitos del Obelisco, hay un ‘agujero’ que, debido a la anterior configuración de la zona, se atribuye a la salida de los coches del aparcamiento subterráneo. La realidad, no obstante, es que se trata del paso peatonal para los usuarios del parking, dejando atrás el antiguo acceso rodado. Todo ello a escasos metros del nuevo ascensor que dotará de mayor accesibilidad al aparcamiento.

Los accesos al parking, tras el cierre definitivo de los del Obelisco y La Marina, serán exclusivamente los de Sánchez Bregua y el próximo al teatro Colón. La grada que ‘cubre’ la salida peatonal del parking en el Cantón Grande tiene cuatro niveles y convertirá el Obelisco en un pequeño auditorio.

Todavía faltan los asientos de madera que aumentarán el confort y unificarán el aspecto del graderío con los otros bancos que ya se han instalado. Al otro lado se encuentra el ascensor de hormigón que tantas críticas ha suscitado en el PP. Su candidato, Miguel Lorenzo, ha prometido que, si gana las elecciones, lo derribará con “pico y pala” él mismo.

Mientras las obras siguen suscitando debate, lo cierto es que desde la semana pasada la vegetación se ha ido instalando progresivamente, tiñendo de color la zona. Las zonas verdes casi se triplicarán tras el fin de las obras, al pasar de los 450 metros cuadrados de superficie a los 1.200.

Los operarios comenzaron la semana pasada a colocar nuevas especies arbustivas en las jardineras ya instaladas, como la del Cantón Pequeño, de cien metros de longitud, en la que se han plantado especies como la salvia stipa, stipa tenuissima (gramínea), salvia officinalis y anémona amarilla. Por su parte, en la jardinera que separa el carril bici van pachysandra y rododendros.

En los próximos días se plantarán tapizantes en distintos puntos y los dos carpes previstos para Juana de Vega. También se concluirá este tramo final de las obras con la instalación de todos los árboles pendientes, que elevarán a 32 el número total de ejemplares, frente al único que había antes de la reforma. Los trabajos terminarán, a falta de fecha fija, en diciembre. Según afirmó el portavoz municipal en el pleno de septiembre, estos acabarán para el día de Nochebuena. Incluso, añadió, “antes, si se puede”, dejando a la libre interpretación el hecho de que la ‘inauguración’ de los Cantones coincidiese con el encendido navideño, del cual todavía no hay fecha concretada.

Como últimas actuaciones, los trabajos avanzan estos días en Entrejardines, que encara su recta final antes de la instalación del mobiliario urbano. Aquí hay dos objetivos: el primero, zurcir la brecha producida entre las dos partes de la zona verde por la calzada, el jardín de estilo romántico y el parque en donde se ubica la cafetería Copacabana. El segundo, crear una vía peatonal que lleve directamente al muelle de Batería, que está llamado a ser escenario de eventos culturales. De esta manera, esta actuación en Entrejardines formará un conjunto con el tramo final de la calle Santa Catalina y unificará recorridos y vistas.

Eso significa que no se plantarán árboles en el centro de la vía, sino que se está instalando un embaldosado que permita diferenciarlo del asfalto, y contará con una especie de pequeña plaza en el centro, a la altura de la estatua de Daniel Carballo.

En Entrejardines se dispondrá también un punto limpio, así como instalaciones auxiliares rodeadas por un vallado perimetral. La obra obligará también a afectar a los parterres ya existentes para adaptar la nueva plazuela.