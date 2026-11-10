Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

‘Radiografía’ de los mercados de A Coruña: 134 puestos en concesión, 106 en régimen temporal y 51 vacíos

Varios expositores de Monte Alto, San Agustín y la plaza de Lugo están en licitación en la actualidad

Lara Fernández
Lara Fernández
10/11/2026 04:41
Planta baja de la plaza de Lugo
El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña tiene una red de mercados municipales que abastecen a los diferentes barrios de la ciudad. Algunos, como el de Elviña, lograron en los últimos años hitos como la ocupación total de sus puestos, un estatus que a día de hoy mantiene el de Adormideras. Las plazas de abastos municipales –San Agustín, Elviña, Monte Alto, Ramón Cabanillas, plaza de Lugo y Adormideras, ya que la de As Conchiñas es de gestión privada– cuentan en la actualidad con 291 puestos físicos, de los cuales 51 están vacíos, una situación que pronto cambiará.

La plaza de Lugo tiene 143 puestos físicos, de los cuales 34 están ocupados en régimen de concesión y 85 en régimen temporal. En este mercado hay 24 espacios vacíos. La segunda plaza de abastos con más expositores es Elviña, con 55. De ellos, 41 están en concesión, 11 son temporales y tres están vacíos. San Agustín tiene 53 espacios físicos, 39 de ellos en concesión, cinco temporales y nueve sin ocupar.

El renovado Monte Alto cuenta con 22 puestos, trece en régimen de concesión y ninguno temporal. Nueve están vacíos. Los dos restantes, Adormideras, y Ramón Cabanillas, presentan un estado desigual. Mientras el primero no tiene ningún puesto vacío –se distribuye en siete expositores en concesión y otros siete temporales–, el segundo tiene más puestos sin ocupar que ocupados: de sus once espacios, seis están vacíos y están bajo régimen temporal.

Fuentes municipales recuerdan que actualmente están en licitación puestos vacíos en los mercados de Monte Alto, San Agustín y la plaza de Lugo. Por ello, una vez se adjudiquen, la cifra de expositores sin ocupación descenderá en estos en los próximos meses. Sin ir más lejos, en octubre salieron a concurso diecisiete lotes de la plaza de Lugo, tras quedar desiertos en la primera convocatoria.

Desde el año pasado, los mercados municipales han captado diferentes actividades. La más numerosa, con diez puestos, es la destinada a artículos varios de alimentación, seguida de cuatro pescaderías. Con dos puestos cada una, llegaron a las plazas de abastos de A Coruña actividades de congelados, flores, frutas y hortalizas y panadería. Por último, se instalaron también un puesto de aves, una carnicería, un expositor de distribución, una cantina y uno de artículos de ropa. 

Ramón Cabanillas será rehabilitado

El Gobierno local rehabilitará el mercado de Ramón Cabanillas, en Os Mallos. La intervención se incluye en el proyecto ‘Construyendo comunidad’, del que también forma parte el centro cívico de la Sagrada Familia. El Ayuntamiento solicitó en febrero del año pasado doce millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo actuaciones y mejoras en ambos barrios. El coste de este Plan de Actuación Integrado ‘Conectando la Ronda de los Barrios’ (PAI) era de veinte millones, y el Gobierno local aportaría el resto. Tras la resolución de la convocatoria, en octubre de 2025, la inversión aprobada se ajustó a 14,5 millones, de los que 8,7 corresponden a fondos europeos. Gracias a ello, Ramón Cabanillas será rehabilitado.

Víctor Conde, de Pescados Víctor, muestra las vieiras en su puesto de la plaza de Lugo

La reina de la Navidad ya se deja ver en los mercados de A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Edificio ocupado en la avenida Finisterre

La comunidad de la avenida de Finisterre que tiene por ‘casero’ a la Sareb
Abel Peña
Entrada a un piso turístico de la calle Zapatería

Crecen los casos de okupación de pisos turísticos en A Coruña
Abel Peña
El ideal gallego

‘Radiografía’ de los mercados de A Coruña: 134 puestos en concesión, 106 en régimen temporal y 51 vacíos
Lara Fernández
Dos personas intentan resguardarse del granizo en A Coruña

Hace 25 años | A Coruña sufre con el viento del nordeste y una tormenta de granizo
Noela Rey Méndez