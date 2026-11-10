‘Radiografía’ de los mercados de A Coruña: 134 puestos en concesión, 106 en régimen temporal y 51 vacíos

Planta baja de la plaza de Lugo El Ideal Gallego

A Coruña tiene una red de mercados municipales que abastecen a los diferentes barrios de la ciudad. Algunos, como el de Elviña, lograron en los últimos años hitos como la ocupación total de sus puestos, un estatus que a día de hoy mantiene el de Adormideras. Las plazas de abastos municipales –San Agustín, Elviña, Monte Alto, Ramón Cabanillas, plaza de Lugo y Adormideras, ya que la de As Conchiñas es de gestión privada– cuentan en la actualidad con 291 puestos físicos, de los cuales 51 están vacíos, una situación que pronto cambiará.

La plaza de Lugo tiene 143 puestos físicos, de los cuales 34 están ocupados en régimen de concesión y 85 en régimen temporal. En este mercado hay 24 espacios vacíos. La segunda plaza de abastos con más expositores es Elviña, con 55. De ellos, 41 están en concesión, 11 son temporales y tres están vacíos. San Agustín tiene 53 espacios físicos, 39 de ellos en concesión, cinco temporales y nueve sin ocupar.

El renovado Monte Alto cuenta con 22 puestos, trece en régimen de concesión y ninguno temporal. Nueve están vacíos. Los dos restantes, Adormideras, y Ramón Cabanillas, presentan un estado desigual. Mientras el primero no tiene ningún puesto vacío –se distribuye en siete expositores en concesión y otros siete temporales–, el segundo tiene más puestos sin ocupar que ocupados: de sus once espacios, seis están vacíos y están bajo régimen temporal.

Fuentes municipales recuerdan que actualmente están en licitación puestos vacíos en los mercados de Monte Alto, San Agustín y la plaza de Lugo. Por ello, una vez se adjudiquen, la cifra de expositores sin ocupación descenderá en estos en los próximos meses. Sin ir más lejos, en octubre salieron a concurso diecisiete lotes de la plaza de Lugo, tras quedar desiertos en la primera convocatoria.

Desde el año pasado, los mercados municipales han captado diferentes actividades. La más numerosa, con diez puestos, es la destinada a artículos varios de alimentación, seguida de cuatro pescaderías. Con dos puestos cada una, llegaron a las plazas de abastos de A Coruña actividades de congelados, flores, frutas y hortalizas y panadería. Por último, se instalaron también un puesto de aves, una carnicería, un expositor de distribución, una cantina y uno de artículos de ropa.

Ramón Cabanillas será rehabilitado

El Gobierno local rehabilitará el mercado de Ramón Cabanillas, en Os Mallos. La intervención se incluye en el proyecto ‘Construyendo comunidad’, del que también forma parte el centro cívico de la Sagrada Familia. El Ayuntamiento solicitó en febrero del año pasado doce millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo actuaciones y mejoras en ambos barrios. El coste de este Plan de Actuación Integrado ‘Conectando la Ronda de los Barrios’ (PAI) era de veinte millones, y el Gobierno local aportaría el resto. Tras la resolución de la convocatoria, en octubre de 2025, la inversión aprobada se ajustó a 14,5 millones, de los que 8,7 corresponden a fondos europeos. Gracias a ello, Ramón Cabanillas será rehabilitado.