Medio centenar de personas podrán ver antes que nadie la exposición de David Sims en la Fundación MOP 

David Sims y Marta Ortega, en la inauguración de una de las pasadas exposiciones de la Fundación MOP Saskia Lawaks

Comienza la cuenta atrás para la próxima gran exposición de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), que protagonizará la visión del fotógrafo británico David Sims. El día 21 de noviembre abrirá sus puertas al público la muestra 'The hamster becomes the problem', pero medio centenar de personas la podrán visitar antes que nadie.

Dos días antes de esta apertura, el 19 de noviembre, el creador de Sheffield será protagonista de una sesión de firmas de su catálogo, cuyo aforo se limitará a 50 personas. Esta propuesta tendrá lugar en la librería del Centro MOP, en el muelle de Batería. Pero no sólo podrán tener entre sus manos un ejemplar del libro con la rúbrica de Sims, sino que también podrán ver en primicia la exposición, dos días antes de su apertura. Y es que la firma estará precedida de una visita guiada a 'The hamster becomes the problem', a cargo del equipo de guías de la Fundación MOP.

David Sims y su reinvención de la fotografía protagonizarán la nueva exposición de la Fundación MOP Más información

Las entradas serán gratuitas, pero será necesario registrarse en la página web de la Fundación este jueves 12 de noviembre, a partir de las 11.00 horas. Este paso requerirá también la compra en preventa del catálogo, cuya edición corre a cargo del prestigioso estudio M/M Paris, que tiene un precio de 65 euros.

La muestra abrirá el 21 de noviembre y se podrá visitar en el puerto herculino hasta el 1 de mayo de 2027. Sims está considerado uno de los fotógrafos más prolíficos, desafiante siempre a los convencionalismos del medio. La exposición invita a explorar el archivo del fotógrafo británico, pasando por las historias y personajes que han protagonizado sus fotografías.