María del Carmen de la Iglesia | “Yo incorporé la comida española en la embajada de Roma”

María del Carmen de la Iglesia

La gastronomía como eje vertebrador de las familias y de una rica tradición (coruñesa, pero también global) que no debe perderse protagonizan ‘La cocina hace hogar. Recetas de familia’ (Ézaro Ediciones), primer libro de María del Carmen de la Iglesia. La esposa del exalcalde Francisco Vázquez lanza un volumen en que reúne recetas caseras de toda la vida, y en el que reivindica la cocina como lugar de reunión para las familias. Lo presentará este viernes (20.00 horas) en la Fundación ONCE, acompañada por el periodista y director de ‘El Debate’ Bieito Rubido; el vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, Chema Paz Gago, y Ana Díaz Cortés, de Ézaro Ediciones.

¿De dónde sale su pasión por la cocina? ¿Por qué se lanza a publicar ahora este libro?

Fue a lo largo del tiempo, practicando un poco, experimentando con recetas de mi familia (mi madre, mi abuela, mi hermana...), algo que surgió. El libro lo llevaba planeando mucho tiempo, pero lo aparqué unos años porque nos fuimos a Roma [cuando Vázquez fue embajador ante la Santa Sede] a vivir, lo fui dejando parado. Hace dos años, volví a mirar todos mis apuntes y pensé que le podría dar una finalidad y me puse manos a la obra.

¿Son recetas coruñesas?

Son recetas en general, no hago un libro de recetas gallegas, sino de cocina casera tradicional, de lo que se hacía antes en las casas. Aún tengo el olor de los guisos de carne que hacían mi madre o mi abuela, comida casera que va del mercado a tu cocina, no la nueva cocina de ahora, a la que no quito importancia, pero que no sale en este libro.

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¿Habla de alguna receta a la que le tenga particular cariño?

Varias de mi casa. Por ejemplo, el arroz con leche que hacía mi madre, que lo tengo metido en la cabeza, era algo especial. También los flanes, los guisos de carne... De la infancia recuerdo una tortilla dulce de mi abuela que era espectacular, que le echaba un poco de canela y azúcar, a la que le tengo mucho cariño.

¿Comparte muchas historias personales junto a las recetas?

Sí, bastantes. Por ejemplo, una de mi suegra, que tiene una receta muy simpática, a la que añade licor café y que termina diciendo: “Ale, salud y a beber” (ríe). No es un libro complicado, la gente que no sepa mucho de cocina podrá elaborar sus recetas.

¿Ha tomado inspiración de otros grandes gastrónomos de la historia de la ciudad?

Sí. De Picadillo [el alcalde Manuel María Puga y Parga], aunque sus medidas hoy en día no se pueden utilizar porque son tremendas. Y la condesa de Pardo Bazán me sorprendió, porque no conocía sus recetas y tiene alguna muy interesante. También la marquesa de Parabere, que tiene un libro que, cuando nos casamos, me regaló mi suegra, y he adaptado alguna receta suya al libro. También hay cosas de Berta Guimaraes y de Asunción Santander ‘Chonina’. Todos ellos tenían libros de recetas y eran de La Coruña, así que quiero rendirles homenaje.

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En el libro habla de recuperar la cocina como un espacio de encuentro del hogar, de la familia

Sí, es una manera de reunir a la gente en la mesa. En las cocinas lo hacemos todo: cumpleaños, santos, fiestas... Todo se hace en la mesa con la familia. Así que quería compartir con la gente también que es importante la colocación o la decoración de la mesa, que hay que hacer la mesa agradable para los demás.

Mencionó Roma. ¿Cocinaba mucho allí?

No, porque había una cocinera muy buena a la que le dejé todas mis recetas. Ella también me aportó alguna que ahora pongo en el libro, principalmente de comida italiana. Las pastas y los helados los bordaba.

¿Nunca le pidieron un plato gallego?

Sí, tiene hecho algún cocido, tortillas, arroces... Recuerdo que en la fiesta de la Inmaculada Concepción se ponían churros con picatostes. Yo incorporé la comida española en la embajada.

¿Qué le dicen los primeros lectores?

Que las recetas no son complicadas y que la presentación del libro y las fotos son bonitas, que tiran. Antes estos libros no tenían fotos, ahora ya se hacen más amenos, que llamen más por los ojos.

Comida, en muchos casos, también bastante sana...

Claro. Es importante resaltar los mercados tan impresionantes que tenemos, valorar los productos de temporada. Reivindico este libro porque ahora los niños no piden más que pizzas y hamburguesas, todo es precocinado, cada vez se come menos pescado o legumbre. Sé que mucho tiempo no hay para cocinar pero organizándote y comprando bien, se pueden hacer cosas sencillas pero bien elaboradas.

¿Cuál será la receta que todo el mundo intentará? ¿Y la que más le costó dominar a usted?

Una que llamo El Nido, algo muy sencillo que le hago a mis nietos. Es con carne picada, bechamel, huevo y patatas paja alrededor. Es una tontería pero encanta. La que más me costó es el rabo de toro, al principio me costaba, pero aprendí a que me saliese bien.

¿Cuenta en el libro alguna anécdota divertida a los fogones?

Sí. Por ejemplo, cuando nos casamos, yo no tenía ni idea. Un día se me ocurrió hacer arroz blanco, lo puse a hervir y enseguida lo quité. Estaba duro, y el pobre de Paco me lo dijo. Llamé a mi madre y me dijo: “¿Pero qué has hecho, cuánto tiempo lo tuviste cociendo?”. Y le dije que ninguno (ríe). Así empecé yo, no cocinaba nada pero, a lo largo de los años, a poco que tengas interés, aprendes.