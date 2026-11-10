Los técnicos municipales revisan el estado del edificio de Ramón y Cajal al que se le derrumbó el tejado

A la izquierda, el edificio al que se le cayó anoche el tejado

Tras el susto de ayer, en que el tejado de un edificio en estado ruinoso en la calle Ramón y Cajal se derrumbó, los técnicos municipales revisan hoy el estado del inmueble para evitar nuevos sobresaltos. Así lo confirman desde el Ayuntamiento, que comunica que en caso de que haga falta tomar medidas extraordinarias se comunicará a la propiedad.

Así, al tema se refirió, esta mañana, la alcaldesa, Inés Rey, que hizo balance de la actuación de los servicios de emergencia e informó de que el edificio estuvo en un proceso judicial durante meses. Ahora, explicó, tiene una nueva propietaria. Asimismo, llamó a la tranquilidad al asegurar que "no existen riesgos para las personas".

La propiedad del edificio, precisamente, es la raíz del problema. El presidente de la asociación vecinal A Barcarola-Cuatro Caminos, Juan Iglesias, comenta que la anterior propietaria, la empresa Masar, "tiene varios edificios en estado muy deficiente". En el caso de este derrumbe, para el cual fueron movilizados efectivos de Bomberos y de la Policía Local, no hubo que lamentar daños personales, pero los vecinos lamentan que la situación "lleva así mucho tiempo".

"Si no hay mantenimiento al final pasa lo que tiene que pasar, suerte que no ha sucedido ninguna desgracia", dice Iglesias. "Es el edificio que era propiedad de Masar, y lleva tiempo con esta clase de historias, que si lo reforman o no, como alguno otro de la zona", afea. "Si lo dejas abandonado solo con una red y no le haces nada, con el tiempo se va pudriendo y deteriorando el cemento de la fachada, o cae el tejado, normal", expresa.

En opinión del vecino, "estas cosas deberían estar un poco más vigiladas y controladas". "Hay algún otro edificio más descuidado en la zona, aunque tan deteriorado como ese ninguno", comenta, y cita como ejemplos inmuebles como los ubicados en el número 110 de Santiago Rey Fernández Latorre, el 21 de la calle Concepción Arenal o los números 6 y 30 de la avenida de Oza. "Lo mejor es que de momento no haya que lamentar ninguna desgracia. Esperemos que a partir de ahora se fijen un poco más y se pueda arreglar la situación", concluye.