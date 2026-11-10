Los supermercados Gadis ganan un 125% más y alcanzan los 1.200 millones de euros de facturación

Un supermercado Gadis ubicado en A Coruña Germán Barreiros

Gadisa Retail, la empresa matriz que gestiona los conocidos supermercados Gadis, ha presentado en el Registro Mercantil de A Coruña sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025, en el que logró continuar con el crecimiento de su negocio.

La compañía ha registrado una facturación que alcanza los 1.199 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 3,61% en comparación con los 1.157 millones de euros alcanzados durante el año anterior.

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Este crecimiento en el volumen de negocio se ha visto acompañado de una notable optimización en la gestión y un incremento en la rentabilidad. Así se refleja en el beneficio neto del ejercicio, que se situó en 49,29 millones de euros, experimentando un incremento exponencial de casi el 125% frente a los 21,92 millones de euros reportados al cierre de 2024, según revelan sus cuentas anuales.

El informe anual que acompaña a las cuentas también relata que la empresa consiguió incrementar su cifra de negocio un 3,61%, lo que, a su juicio, recoge los “continuos esfuerzos en la gestión”, que se han trasladado a sus resultados, que se ha mantenido “en niveles óptimos para las empresas del sector”.

En cuanto a las perspectivas de futuro, la matriz de los supermercados Gadis explica que, “conforme a la evolución” observada en lo que va deaño, se prevé que el ejercicio correspondiente al citado año arroje “resultados favorables”, al igual que en 2025.

Actividad

Esta compañía con domicilio social en el polígono de Piadela (Betanzos) ya tiene presencia en trece provincias de España, situadas en el noroeste y en el centro penínsular: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Asturias, León, Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila y Madrid.

Sus marcas más conocidas son los supermercados Gadis y Gadis Híper, que tienen locales abiertos al público por toda Galicia, y que en los últimos años se han expandido por buena parte de Castilla y León, como parte de su estrategia para aumentar su volumen de negocio.

Casa Claudio, las tiendas que disponen de una amplia selección de alimentos gourmet y bebidas de primera calidad, tal y como las define Gadisa, cuenta con dos puntos de venta ubicados en San Andrés y en el centro comercial de Cuatro Caminos.

Cash Ifa, la línea de negocio que opera como mayorista en el grupo, opera tanto en Galicia como en territorio castellano-leonés. Claudio y Claudio Express son las enseñas de la empresa que operan como franquicia. En este caso, hay establecimientos repartidos por toda la comunidad gallega, Castilla y León, Asturias y también en Madrid.

La hostelería tiene representación dentro de este conglomerado con sede en Betanzos. En concreto, a través de Manduka, una marca de cafeterías nacida para completar la oferta comercial de los locales de Gadis Híper. 