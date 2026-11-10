Los premios Mestre Mateo vuelven a A Coruña para celebrar su 25 aniversario

Inés Rey y Lucía Veiga, con un Mestre Mateo en María Pita Quintana

Tras una etapa de itinerancia, los premios Mestre Mateo volverán en 2027 a A Coruña, ciudad que acoge la sede de la Academia Galega do Audiovisual. El regreso se enmarca en la celebración de una efeméride especial como lo es el 25 aniversario de la entidad audiovisual.

Así lo explicaba esta mañana la presidenta de la Academia, la actriz coruñesa Lucía Veiga, que recordaba que hace 25 se celebraba en la ciudad la "primeira asemblea constitutiva" de la entidad. "Este ano será unha edición especial", por lo que habrá una "celebración á altura", apuntaba Veiga.

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La gala se celebrará en Palexco, el próximo 27 de febrero, aunque la intención es que este festejo no sea solo una gala de entrega de galardones, sino que se espera que "as cidades tamén participen". Por ese motivo, la próxima semana se presentarán una serie de actividades complementarias a la gala de entrega de los Mestre Mateo, los premios más importantes del audiovisual gallego.

La alcaldesa, Inés Rey, acompañó a Veiga en la presentación, recordando la "vinculación histórica" de A Coruña en la historia del audiovisual español. "Con ese potencial que ten, o audiovisual galego seguirá medrando", apuntaba la regidora, recordando el buen momento que viven el cine y las series hechas en Galicia.