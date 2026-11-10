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A Coruña

Las cámaras de acceso a la Ciudad Vieja se activarán el lunes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 22:18
Cámaras en uno de los accesos a la Ciudad Vieja
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El Gobierno local puso ayer en marcha el nuevo portal para tramitar los permisos de acceso a las zonas reservadas para tráfico de vehículos autorizados (incluidos los residentes, comerciantes con local en la zona y las personas que cuenten con plazas de garaje) en La Marina, O Parrote y Pescadería (ZBE Centro) y también en la Ciudad Vieja, donde empezarán a operar las cámaras de control.

Así lo explicó ayer la alcaldesa, Inés Rey, a los vecinos de la Ciudad Vieja reunidos en las instalaciones de la Casa Veeduría. La aplicación permitirá que las cámaras que controlan los accesos no sancionen a los vehículos autorizados.

Las sanciones por aparcamiento prohibido se doblaron de noche

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Durante un tiempo, dichas cámaras funcionarán solo con funciones informativas y disuasorias y para control del área de Movilidad. Por el momento no sancionarán, mientras los usuarios no se adapten al nuevo sistema.

Las cámaras estarán operativas desde el próximo lunes. La restricción de los accesos en la zona era una vieja demanda de los residentes para preservar el espacio. El paso ya estaba restringido, pero ahora se busca garantizar el cumplimiento de las normas, explicó Inés Rey, que recordó que además se mantiene la zona de estacionamiento para residentes en el Oceanográfico.

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