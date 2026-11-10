La XX Feria de Empleo Talento Joven abre su inscripción para jóvenes en A Coruña 

Fotografía de archivo de la Feria de Empleo Talento Joven, celebrada en Palexco Germán Barreiros

La XX Feria de Empleo Talento Joven ya tiene abierto su plazo de inscripción. La iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña, se celebrará el próximo miércoles 25 de noviembre, a partir de las 09:30 horas, en el recinto de Palexco, con el objetivo de acercar el mercado laboral a los jóvenes y facilitar su acceso a nuevas oportunidades profesionales.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 29 años que actualmente no estudien ni trabajen y que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de entrar en contacto directo con empresas de distintos sectores, conocer qué perfiles profesionales demandan y descubrir las competencias más valoradas en los procesos de selección. Además, podrán entregar sus currículums, presentar sus candidaturas y establecer contactos con los responsables de selección y gestión del talento de las compañías asistentes.

Una oportunidad para acercarse al mercado laboral

La feria pretende convertirse en un punto de encuentro entre empresas y jóvenes que buscan incorporarse al mundo del trabajo. A través de esta iniciativa, los asistentes podrán conocer diferentes salidas profesionales, explorar sectores de actividad y obtener información de primera mano sobre las oportunidades laborales existentes.

La organización destaca también la importancia de facilitar el contacto directo entre los candidatos y las empresas, permitiendo a los jóvenes ampliar su red de contactos y conocer mejor las necesidades actuales del mercado de trabajo.

Cómo inscribirse en la feria de empleo

Las personas interesadas en participar en esta vigésima edición ya pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la Cámara de Comercio de A Coruña.

La participación es gratuita y está dirigida a los jóvenes que cumplen los requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La Feria de Empleo Talento Joven forma parte del Programa Talento Joven de las Cámaras de Comercio de España, vinculado a las políticas de emprendimiento y empleo juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social y cofinanciado en el marco del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027.

Este programa busca mejorar la formación y las oportunidades de acceso al mercado laboral de los jóvenes, además de impulsar la contratación y el autoempleo.