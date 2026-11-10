La ‘reina’ del mar vuelve a los mercados de A Coruña

Un placero de Pescados Abad posa con una centolla Carlota Blanco

El de este martes es un día esperado por los placeros de A Coruña. La centolla, la ‘reina’ del mar, regresa a los puestos de las pescaderías, aunque, por ahora, de forma tímida. La lonja recibió esta mañana unos 3.000 kilos de este marisco, lo que se traduce, según su presidente, Juan Carlos Corrás, en “500 kilos más que el año pasado”. El precio de las descargas osciló entre los 10 y los 28 euros el kilo.

En los mercados municipales su presencia, por ahora, se limita a unos pocos puestos. En esta jornada inaugural tras el fin de la veda, solo algunos presumen en sus mostradores de este marisco en la plaza se Lugo. “Hay poca pero están muy ricas. En unos días subirán las capturas”, explica Teri Ceán. En este puesto de la plaza de abastos, el precio del kilo se sitúa en los 20 euros.

Misma opinión tiene Gonzalo, de Pescados Abad, quien reconoce que para esta primera jornada “esperaba más”. No obstante, comparte con su compañera de mercado la previsión de cara a los próximos días: “Esperamos que de cara al fin de semana entre más cantidad”. En su puesto el precio del kilo de centolla ronda los 35 euros.

Pese al regreso de la ‘reina’ del mar, son varios los expositores que no han abierto este martes. El motivo no es otro que la huelga de este miércoles. Es el caso de Pescados Rabina, que permanecerá cerrado hasta el jueves: “Por la huelga no podemos realizar envíos, al no asegurarse el reparto. Por ello, estaremos cerrados, porque no tiene sentido acumular producto para no tener salida, ya que el 85% de las ventas entre semana son envíos”, comenta Marcos Rabina. Víctor Conde, de Pescados Víctor, es otro de los placeros que no acudió este martes al mercado debido a la huelga general de este 11 de noviembre.