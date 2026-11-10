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A Coruña

La planta de Coca-Cola en A Coruña prepara su “presente” y el “futuro” con 14,5 millones de euros

La empresa conmemora el 65 aniversario de la puesta en funcionamiento de su fábrica

Iván Aguiar
Iván Aguiar
10/11/2026 15:16
65 años de Coca Cola
La gerente de la planta coruñesa de Coca-Cola Europacific Partners, Lorena Gallego
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La planta de Coca-Cola cumple 65 años de actividad en A Coruña. Con motivo de esta efeméride, la empresa que administra esta instalación, Coca-Cola Europacific Partners, celebró este martes un acto conmemorativo para repasar su trayectoria.

El lugar elegido para ello no fue casual. En concreto, se realizó en la misma sala en la que se envasó la primera botella hace más de medio siglo. Numerosos representantes de la sociedad coruñesa, con especial presencia de hosteleros y proveedores, acudieron a conmemorar esta efeméride. El eslogan elegido fue “Celebramos lo que nos une”.

65 años de Coca Cola

La gerente, Lorena Gallego, explicó que estas instalaciones son especiales para ella, ya que allí trabajaron sus padres y también se conocieron en este lugar. Ella empezó a trabajar en este recinto en 2001.

También relató que la factoría se ha transformado con el paso de los años hasta llegar a la actualidad. De hecho, entre 2019 y 2025, Coca-Cola Europacific Partners ha destinado 14,5 millones de euros a su modernización para preparar el “presente” y el “futuro”. Esta fábrica cuenta con una plantilla de 240 operarios y abastece a 18.000 puntos de venta en Galicia.

Interior de la fábrica de Coca-Cola en A Coruña

Un viaje de 65 años para la fábrica de Coca-Cola en A Coruña: de la bendición al botón que puso en marcha las instalaciones

Más información

El acto realizado este martes sirvió para que Coca-Cola Europacific Partners realizase un homenaje a la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña, a la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento, como parte de la vida de esta fábrica. 

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacó el compromiso de la planta coruñesa de Coca-Cola por avanzar en la “innovación, eficiencia y automatización” en los últimos años. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, agradeció a la empresa su apuesta por Galicia. En términos similares, se expresaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

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