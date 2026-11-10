La pasarela de A Falperra ya 'entra en boxes' para su mantenimiento

La mitad de la pasarela ya ha sido retirada para su mantenimiento Quintana

La pasarela peatonal de A Falperra, la que cruza por encima de la ronda de Nelle, entra ya 'en boxes' para su renovación. Tal y como informo el Ayuntamiento el pasado mes de octubre, la obra (que contará con una inversión de 250.000 euros) permitirá sustituir por completo la estructura, incluidas las barandillas y otros elementos, con el objetivo de mejorar la seguridad de la infraestructura.

El dispositivo comenzó ayer de noche, cuando ya se podían ver varias grúas en la zona para ayudar a retirar la vieja estructura. Esta mañana, media pasarela había sido ya retirada, para asombro de los vehículos y transeúntes en la zona.

A Coruña renovará la pasarela de A Falperra con una inversión de 250.000 euros Más información

El Consistorio informó en su momento que intentará reducir al mínimo las afecciones a la circulación durante el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, será necesario cortar la ronda de Nelle hoy y mañana (ya se hizo ayer) en horario nocturno para llevar a cabo la retirada de la pasarela actual y la instalación de la nueva estructura. Durante el día, se mantendrá un único carril de circulación por sentido. Además, podrían producirse modificaciones en los recorridos del último turno de las líneas de autobús que circulan por esta vía.