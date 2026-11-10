La enseñanza concertada recorre las calles de A Coruña para reclamar "solucións urxentes"

Más de medio millar de docentes de la enseñanza concertada recorrieron en la mañana de este martes las calles de A Coruña para reclamar "solucións urxentes" ante la "cancelación" de acuerdos firmados en los que se reflejan mejoras salariales y una reducción en la carga lectiva. Bajo una pancarta con el lema 'Reivindicacións lexítimas para o persoal do ensino concertado', representantes de los sindicatos FSIE, UGT, CCOO, USO, SNEP y CIG partieron desde la plaza de Pontevedra hasta la Jefatura Territorial de Educación, en Monelos, en el que es ya el tercer paro convocado en lo que va de curso.

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Entre banderas, silbatos y cánticos, los manifestantes reivindicaron bajo la lluvia "os bloqueos presupuestarios" que sufren desde 2010. Según explicó Joaquín Martínez, representante de FSIE -sindicato mayoritario en la enseñanza concertada en la comunidad gallega-, es importante que la administración autonómica y los trabajadores se sienten a hablar de los problemas de la educación concertada: "Queremos sentarnos a falar da calidade da ensinanza concertada. Os docentes teñen que facer 25 horas lectivas á semana fronte ás 18 da pública cos mesmos alumnos e contidos", denunció.

Entre las principales reivindicaciones, se encuentran la paga extraordinaria de antigüedad, el complemento salarial de 45 euros mensuales o la celebración anual de la reunión tripartita. Los sindicatos insisten en que existe un conflicto laboral y que los profesores de la concertada dan un 50% más de horas lectivas, sin tiempo suficiente para preparar esas clases, las programaciones y responder a las necesidades educativas especiales, que cada vez son más.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, por su parte, señaló que no ve sentido abrir una mesa de diálogo en este momento: "Non ten moito sentido, nun momento así, abrir unha mesa de diálogo. Nós o que facemos, facémolo con feitos", concretó. Así, manifestó que muchos de los que ahora dan su apoyo a este colectivo han criticado la reducción de ratios y, en enmiendas parciales de presupuestos autonómicos, plantean dejar prácticamente sin recursos al sector, lo que imposibilitaría pagar las nóminas de estos profesores: "As coherencias maniféstanse coa realidade", reivindicó, mientras "tradicionalmente a esquerda saca recursos á concertada, a Xunta este ano propón aumentar a partida destinada en casi 30 millóns, para incrementar o salario en torno a un 5%, desgranó.

Un 60% de seguimiento

Durante esta jornada de huelga, los sindicatos cifraron en un 60% el seguimiento del paro, una cifra que la Xunta ha reducido a un 17%. En A Coruña, en prácticamente todos los centros concertados algún docente secundó la huelga. En Compañía de María lo hicieron un 13% de la plantilla. Menos todavía en Montegrande, con apenas siete docentes. En Salesianos, sin embargo, secundaron el paro más de una veintena; y en el Hogar de Santa Margarita, más de medio centenar, de los 84 con los que cuenta el centro. Junto a Cristo Rey, también con un 60% de profesores en huelga, fueron los dos colegios concertados de la ciudad donde más se notó esta tercera jornada de huelga.

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Hay que recordar que la Consellería de Educación estableció un mínimo del 20% del personal docente y del complementario. Unos servicios mínimos que Henrique García, responsable de Ensino Privado CIG-Ensino, considera "dantescos". "Non ten sentido que o 11N haxa servizos mínimos de dirección e un subalterno para toda a educación, da igual que sexa pública ou privada e, hoxe, esixan un 20% de persoal docente", concreta García.