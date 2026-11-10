La comunidad de la avenida de Finisterre que tiene por ‘casero’ a la Sareb

Edificio ocupado en la avenida Finisterre German Barreiros

El viernes pasado se registró un incidente en el número 376 de la avenida de Finisterre, en A Fontenova, por una pelea. Nada extraño, si no fuera porque se trata de un esqueleto de hormigón, uno de los pocos restos que subsisten del estallido de la burbuja inmobiliaria, propiedad de la Sareb y que ahora acoge una comunidad formada por marroquíes y argelinos, en torno a diez personas, cuyas precarias construcciones es posible distinguir desde el exterior, como si fuera la tira cómica de ‘13, rue del Percebe’.

El residente más antiguo lleva allí cinco años, mientras que otros son recién llegados, como uno que ha construido su chabola en plena fachada, en el segundo piso. A pesar de las dos banderas españolas que ondean orgullosamente a cada lado, su residente no es nacional, sino extranjero: otro marroquí, de unos cuarenta años, solicitante de asilo.

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A pocos metros de su chabola, se levanta un pequeño cubículo, de un metro de alto, construido con ladrillos sobrantes y cubierto por una lona. Solo tiene un colchón en su interior. Allí duerme Mustafá, un simpático joven de 26 años, que lleva desde los diez en España, y que habla de forma fluida el castellano. “Yo llevo un año y medio aquí, pero espero irme pronto”, explica.

Rivalidad

Según él, fueron los vecinos del entresuelo, que duermen en una quechua, los que organizaron el jaleo que trajo a la Policía Nacional al esqueleto de hormigón en la mañana del viernes, sin heridos ni detenidos. Es conocida la rivalidad entre argelinos y marroquíes, que no estalla únicamente durante las jornadas de fútbol, aunque Mustafá dice que él no se encontraba allí cuando hubo la disputa porque trabaja. “Yo voy a la obra, pero cobro 1.200 euros. Vine aquí para estar solo un mes, pero.... Me dicen que puede que tenga una habitación en un mes”.

Su vecino del piso de arriba, también argelino, el que lleva más tiempo viviendo en el esqueleto, también trabaja. Ambos tienen problemas para ducharse y traen el agua desde una fuente y algunos días pasan frío. “Es duro; hace tiempo que no me hablo con mi familia. No le digo a mi madre que vivo aquí”, explica Mustafá.

Algunos de los residentes tienen trabajo, y otros no, pero todos comparten una forma de vida precaria

Abajo, en el garaje, hay más magrebíes, no sabe cuantos, que completan la comunidad del número 375 de la avenida de Finisterre. Cada uno va a lo suyo, apenas se saludan, y los líos no son frecuentes, aunque la Policía pasa por allí a menudo. “Hablan siempre conmigo porque sé español, y no doy problemas”, explica Mustafá.

Pero, a veces, ocurren incidentes: en marzo de 2025, unos jóvenes que entraron a pintar grafitis encontraron un cadáver en descomposición y, en febrero de 2024, otra sintecho sufrió graves heridas al caer desde cinco metros.