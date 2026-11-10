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Presentación do cupón da ONCE da serie "Mujeres con Ciencia"
A Coruña

La científica de la Universidad de A Coruña María Antonia Señarís protagoniza el cupón de la ONCE de este sábado

La iniciativa, impulsada por la ONCE y la Real Academia de Ciencias de España (RAC), ha sido presentada este martes en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en Galicia

Ep
10/11/2026 14:43

La investigadora de la Universidad de A Coruña María Antonia Señarís, catedrática de Química inorgánica, protagonizará el cupón de este sábado de lotería de la ONCE dentro de la iniciativa ‘Mujeres con Ciencia’.

La iniciativa, impulsada por la ONCE y la Real Academia de Ciencias de España (RAC), ha sido presentada este martes en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La serie ‘Mujeres con Ciencia’ es una colección de cupones que se emite a lo largo de 2026 y que rinde homenaje a mujeres académicas y científicas de referencia.

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La colección comenzó en enero con un cupón dedicado a la química sevillana Rosario Fernández y contempla la emisión de 18 cupones dedicados a investigadoras destacadas de cada comunidad autónoma.

El turno de María Antonia Señarís llegará este sábado, 14 de noviembre, en representación de Galicia, con una emisión de 5,5 millones de ejemplares.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha puesto el foco en la labor divulgativa del proyecto, que reconoce el trabajo de las investigadoras y lo introduce en innumerables hogares españoles.

"La igualdad también se construye haciendo visible el talento y reconociendo el trabajo que durante mucho tiempo no ha tenido el protagonismo público que merecía", ha dicho. 

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