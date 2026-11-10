La Autoridad Portuaria de A Coruña obtiene financiación del Fempa para la recogida y gestión de residuos pesqueros

Barcos de pesca Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha anunciado que obtuvieron financiación procedente del Programa Nacional del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) 2021-2027 para la recogida y gestión de residuos de la actividad pesquera.

Tal y como ha trasladado la entidad coruñesa, esta financiación se encuadra en la Prioridad 1 del Fempa, destinada a fomentar una pesca sostenible y a la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos.

En este sentido, la actuación subvencionada forma parte de un servicio que la Autoridad Portuaria ya venía prestando de manera regular dentro de sus competencias de mantenimiento y gestión ambiental del recinto portuario.

Sin embargo, ha apuntado la Autoridad Portuaria, tras analizar su encaje en las líneas de financiación europeas dirigidas al sector pesquero y a la protección del medio marino, se decidió incorporar esta actuación, contando para ello con la aprobación de Puertos del Estado.

De esta forma, la entidad reforzará su "compromiso" con la sostenibilidad ambiental y con la adopción de medidas alineadas con las políticas europeas de economía azul, protección de los ecosistemas marinos y desarrollo responsable de la actividad pesquera.