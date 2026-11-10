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A Coruña

Inditex participa con más de 44 millones en el primer fondo para la sostenibilidad del sector textil

Social Investment Managers & Advisors LLC (SIMA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, han puesto en marcha este fondo

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10/11/2026 14:02
Edificio de Zara.com, ubicado en la sede central de Inditex en Arteixo
Edificio de Zara.com, ubicado en la sede central de Inditex en Arteixo
Archivo El Ideal Gallego
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Inditex participa con 50 millones de dólares (más de 44 millones de euros) en el primer fondo de 'blended finance' para financiar con hasta 400 millones de dólares (más de 352 millones de euros) la transformación de la cadena de suministro de textiles, prendas de vestir y calzado en mercados emergentes, principalmente mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), según informa en un comunicado.

En concreto, Social Investment Managers & Advisors LLC (SIMA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, han puesto en marcha este fondo, que ampliará el acceso a la financiación de los fabricantes de la industria textil contribuyendo a impulsar las inversiones destinadas a reducir su impacto ambiental.

De esta forma, los principales inversores de Fondo para la Descarbonización de Proveedores de Textil, Prendas de Vestir y Calzado (D-TAFS, por sus siglas en inglés) son IFC e Inditex, que invertirán hasta 60 millones (más de 52,8 millones de euros) y 50 millones de dólares (más de 44 millones de euros), respectivamente. También participan instituciones como FMO (Países Bajos), Proparco (Francia), British International Investment (Reino Unido), Global Environment Facility (EEUU) y Apparel Impact Institute (EEUU).

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta de Inditex, Marta Ortega

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El primer cierre del fondo se espera en 225 millones de dólares (más de 198 millones de euros) y se prevén futuras rondas de financiación para dar entrada a más inversores hasta alcanzar la cifra de 400 millones de dólares (más de 352 millones de euros).

"Los proveedores pequeños y medianos son pilares de las cadenas de suministro de las marcas globales y necesitan acceso a financiación asequible y estructurada de forma adecuada para mantener su competitividad. Este nuevo fondo reúne a marcas líderes, inversores y proveedores en torno a una solución común: movilizar capital para mejorar la productividad, la eficiencia energética y la resiliencia operativa, y contribuir al mantenimiento de empleos de calidad", ha señalado el vicepresidente regional de IFC para Asia y el Pacífico, Sarvesh Suri.

De esta forma, D-TAFS contribuye a este enfoque con una propuesta de blended finance que reúne capital comercial y de desarrollo para ofrecer financiación mediante deuda en condiciones preferentes, adaptadas a las necesidades de los proveedores de países en desarrollo, principalmente en Asia, Oriente Medio, Norte de África y América Latina. La financiación se complementa con asistencia técnica para ayudar a los fabricantes a identificar, estructurar e implementar proyectos.

"La transformación de la cadena de suministro textil requiere que la industria trabaje de forma conjunta y que los fabricantes tengan acceso tanto al conocimiento técnico como a la financiación necesaria para realizar las inversiones. En Inditex ya estamos colaborando con nuestros proveedores para conocer las necesidades de sus fábricas y elaborar planes específicos de transformación. D-Tafs puede ayudar a dar el siguiente paso: convertir las mejoras identificadas en inversiones y resultados medibles, facilitando la transformación de la industria", ha señalado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Por otro lado, para asegurar la efectividad del fondo, se llevará a cabo un proceso de rendición de cuentas de forma cuatrimestral en el que se pueda hacer un reporte y análisis de los resultados medioambientales logrados a través de las medidas financiadas, midiendo específicamente la reducción de emisiones lograda.

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