Dos personas intentan resguardarse del granizo en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el mal tiempo azotaba la ciudad y una tormenta de granizo sorprendía a los que salían a la calle. En 1976, hace 50 años, las peluquerías de señoras determinaban su cierre durante las tarde; en 1951, hace 75 años, los militares coruñeses se disponían a ganar el jubileo; y hace cien años, en 1926, la Congregación de la Virgen de los Dolores informaba de que para la corona se admitían piedras preciosas por muy pequeñas que fuesen.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de noviembre de 2001 Archivo El ideal Gallego

Hace 25 años | A Coruña sufre con el viento del nordeste y una tormenta de granizo

El fuerte viento del nordeste que se levantó de madrugada consiguió que la ciudad se tambalease del susto. Los bomberos estuvieron ocupados la mayor parte del día retirando cascotes de las aceras de la ciudad. La bajada de temperaturas trajo consigo una tormenta de granizo que sorprendió a los coruñeses al mediodía.

Por otra parte, la Fundación Barrié inauguró una exposición que ofrece un recorrido por las distintas materias que han ejercido como dinero, por ejemplo un cuerno y medio de vaca, y en Cambre el Museo Arqueológico ya es una realidad. Alcalde y conselleiro de Cultura inauguraban unas instalaciones que se convierten en un punto de referencia en la comarca. La actuación supuso una inversión global de 43 millones de pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Las peluquerías de señoras cerrarán los sábados por la tarde todo el año

Las peluquerías de señoras cerrarán los sábados por la tarde durante todo el año, desde el momento en que el delegado de Trabajo homologue el resultado de la votación efectuada por los componentes de la Agrupación Sindical de Peluqueros de Señoras, celebrada en los salones de la Casa Sindical, con una asistencia desacostumbrada por lo numerosa.

Desde el Ayuntamiento se pasará denuncia al Gobierno Civil sobre un alto funcionario público, propietario del perro que hace unos días mordió en el puerto a una señorita de Villafranca del Bierzo.

Tres meses de arresto mayor, privación por un año del permiso de conducir y una indemnización piden para un hombre en relación con un accidente de tráfico que costó la vida a un capataz de la Telefónica.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Los militares coruñeses ganarán el jubileo con visitas a cuatro iglesias

Próximo a terminarse el plazo decretado por el Sumo Pontífice para lucrar las indulgencias plenarias del Jubileo del Año Santo Universal, los militares de la guarnición de La Coruña se reunirán a las cinco de la tarde en la Iglesia Colegiata de Santa María para realizar las cuatro visitas prescritas para el Jubileo, que serán las de las iglesias de Santa María, Santiago, San Jorge y San Nicolás.

Por haber sufrido una avería la locomotora que conducía al tren exprés de Madrid, llegó éste a nuestra ciudad con cuatro horas de retraso.

Y La Coruña, donde se enarboló desde el comienzo la bandera contra el estraperlo, es una de las capitales en que de un modo más eficiente viene realizándose una campaña reguladora de los precios.

Portada de El Ideal Gallego del 10 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La corona de la Virgen de los Dolores admite piedras preciosas pequeñas

La Junta de la Real Congregación nos ruega hagamos constar que para la Corona de la Virgen de los Dolores admite piedras preciosas sueltas, como cualquier trozo de oro por muy pequeño que sea y alhajas rotas, pues todos se fundirán para la confección, y con esto queda contestado a las preguntas que varias personas le han hecho en este sentido.

Por otra parte, continúa la concentración de los nuevos reclutas, pertenecientes al reemplazo de 1926, a los distintos cuerpos y unidades del Ejército. Son pocos los que quedan ya sin incorporarse a sus destinos, y por lo que afecta a los que ha correspondido servir en África, el domingo comenzó la expedición, habiendo salido de esta capital, para la plaza de Melilla, cerca de cien reclutas.