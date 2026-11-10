Voluntarios participan en La Gran Recogida en un Gadis

Gadis se une un año más a la campaña La Gran Recogida que lleva a cabo la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) en todo el territorio nacional.

Es la décimo segunda edición consecutiva que la cadena de supermercados participa con esta iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la situación de familias desfavorecidas del entorno más cercano.

Los supermercados Gadis ganan un 125% más y alcanzan los 1.200 millones de euros de facturación Más información

La Gran Recogida empezará en Gadis este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el 21. En total, se puede colaborar durante nueve días en los 225 puntos de venta que la empresa tiene repartidos en Galicia y Castilla y León, 99 de los cuales están en la provincia de A Coruña.

Las formas de aportar un grano de arena a esta causa social son dos: donar alimentos no perecederos y productos de higiene en los espacios señalizados para este fin en los establecimientos o hacer una aportación económica al pasar por caja.

Gadis explica que agradece de antemano la solidaridad de los clientes con las acciones de carácter solidario que pone en marcha, especialmente con esta campaña. También alude a la implicación de los voluntarios, cuya presencia en los puntos de venta es “fundamental” para el éxito de la misma.