Fallece a los 68 años el historiador, escritor y farmacéutico Francisco Martín Ossorio

Francisco Martín Ossorio, el año pasado, durante la presentación de su libro Quintana

El historiador, escritor y farmacéutico Francisco Martín Ossorio ha fallecido hoy en A Coruña, a los 68 años, a causa de un cáncer. Era titular de la Farmacia Ossorio, situada en la calle San Nicolás, donde se le podía ver diariamente en su despacho, situado en la parte trasera de la botica.

Nacido en la ciudad herculina el 8 de agosto de 1958, soñaba con ser periodista, pero finalmente pudo más la tradición familiar y se licenció en Farmacia por la Universidade de Santiago de Compostela. Se incorporó al establecimiento familiar en 1984 y en 2021 participó en la celebración de su 150.º aniversario, una ocasión en la que reunió su dedicación profesional y su interés por la historia.

De hecho, tenía una segunda licenciatura, en Geografía e Historia, y realizó un Máster en Historia de España contemporánea en el contexto internacional, en ambos casos por la UNED. Compaginó su profesión farmacéutica con la investigación y la divulgación de la historia de A Coruña. Fruto de ello son dos de los mejores libros sobre la historia de la ciudad publicados en lo que va de siglo, rigurosos y magníficamente escritos: 'Alfonso Molina Brandao. Un alcalde de su tiempo' (Arenas, 2020) y 'A Coruña 1936. El año en que nació el silencio' (Aroe, 2025).

En su trabajo sobre Alfonso Molina, presentado en 2020, abordó tanto la trayectoria del exalcalde como la transformación de A Coruña durante su mandato. Su segunda obra, presentada en diciembre de 2025 y nacida de una investigación académica, profundizó en los acontecimientos de 1936 en la ciudad, el golpe de Estado y los consejos de guerra posteriores.

Además, en 2021 publicó el poemario 'Todo lo que sé de mí' (Amazon).

Francisco Martín era la cuarta generación familiar de la familia Ossorio al frente de la farmacia. La botica la abrió su bisabuelo Luis Ossorio Ponte, nacido en Viveiro en 1848. Lo hizo el 5 de marzo de 1871 en el número 34 de la coruñesa calle San Agustín, según detallan Elena Pardo y Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, en el libro ‘Historia del Colegio Médico de A Coruña0. En este volumen se cuenta también que la farmacia permaneció en ese punto hasta el 22 de julio de 1873, cuando, terminadas las obras de construcción en la finca número 17 de la calle San Nicolás, se trasladó a esta vía, donde aún permanece. Ossorio Ponte fue tesorero de la primera Junta de Gobierno del Colegio Médico-Farmacéutico de A Coruña, fundado en 1894.

Deportivista y profundamente unido a su familia, sus seres queridos despiden a Francisco Martín Ossorio con estas palabras: "El mejor padre y marido. Historiador, deportivista, escritor y farmacéutico. Se ha ido un hombre bueno. Cuánto te vamos a echar de menos. Te queremos".

El funeral se celebrará este jueves 12 de noviembre, a las 19.30 horas, en la iglesia de San Nicolás de A Coruña, situada frente a la Farmacia Ossorio.