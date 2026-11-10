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A Coruña

Estos son los nuevos autobuses que unirán A Coruña y Betanzos en hora punta

El servicio de la mañana tiene salida a las 6.50 horas y dura 30 minutos frente a los 45 del recorrido actual

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 15:01
Autobús de la línea entre A Coruña y Betanzos
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La conexión a través de transporte público por carretera entre Betanzos y A Coruña cuenta con dos nuevos servicios directos que funcionan de lunes a viernes en horas punta. Se amplían así las opciones para viajar en transporte público por autopista entre los dos municipios los días laborables a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde.

En Betanzos, los servicios salen y finalizan en la parada Betanzos (plaza), situada en la plaza de los Irmáns García Naveira, y en A Coruña realizan la parada de la avenida Alfonso Molina a la altura de la antigua estación de autobuses, tanto a la llegada como a la salida. En el itinerario se incluye como parada intermedia a de los institutos de Betanzos.

En sentido a A Coruña, el servicio que salía a las 7.00 horas de Betanzos (plaza) pasa a realizarse por autopista hasta la parada de la avenida Alfonso Molina y ajustó el horario de salida a las 6.50 horas. La modificación permite ofrecer un servicio directo más temprano entre Betanzos y A Coruña, a donde tiene llegada a las 7.20 horas.

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Este servicio funcionará de lunes a viernes laborables durante todo el año. El recorrido directo permitirá completar el viaje en 30 minutos, el que supone una reducción de 15 minutos respeto de la duración del servicio a lo que sustituye, que circulaba por carretera y realizaba más paradas.

En sentido Betanzos, se creó un nuevo servicio directo con salida de la parada de la avenida Alfonso Molina a las 15.30 horas y llegada la Betanzos a las 16.00 horas, que se presta de lunes a viernes laborables durante la temporada lectiva.

Con estas mejoras, la ciudadanía dispone, de lunes a viernes, de 23 servicios por autopista entre Betanzos y A Coruña al día, 10 los sábados y 15 los domingos.

Las personas usuarias podrán consultar la información de los servicios en las webs bus.gal y mobt.gal así como en las aplicaciones de Transporte Público de Galicia y MoBT.

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