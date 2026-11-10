Estos serán los servicios mínimos en A Coruña para la huelga general del 11 de noviembre

Miembros de la CIG, en una huelga Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña aprobó en la mañana de este martes el decreto que fija los servicios mínimos municipales para la jornada de huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre. La resolución establece las dotaciones mínimas de personal en diferentes áreas municipales. Entre los servicios considerados prioritarios figuran los de seguridad y emergencias, en los que el Ayuntamiento garantizará un mínimo de quince efectivos en la extinción de incendios y salvamento, así como la presencia de personal en Protección Civil. Así, también se asegura el funcionamiento básico de los cementerios municipales, de los registros de atención ciudadana, de los mercados municipales, de los servicios sociales, de los museos científicos y de los colegios públicos.

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En el ámbito de la atención a la ciudadanía, se mantendrán operativos los registros de la plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora y Novo Mesoiro, con un auxiliar de atención ciudadana en cada uno de ellos. Además, se garantizará la atención telefónica en todos los servicios municipales para atender posibles incidencias durante la jornada de paro. Los colegios contarán con personal para su apertura, al igual que las escuelas infantiles.

Así, el decreto también prevé la presencia mínima de personal en los servicios de movilidad urbana, informática, gestión tributaria, tesorería, recurso humanos y cultura, así como en los dispositivos de bienestar social y en la Casa de Acogida, con el fin de preservar la atención a las personas usuarias y la continuidad de los servicios públicos más sensibles.

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Por sectores

Medio Ambiente

- Cementerios

● 1 conductor de coche fúnebre.

● Cementerio de Feáns: 1 oficial y 1 ayudante.

● Cementerio de Oza: 1 ayudante.

● Cementerio de San Amaro: 1 oficial y 4 ayudantes.

● Edificio Administrativo de San Amaro: 1 auxiliar de atención ciudadana.

Dirección de Infraestructuras

● 1 técnico medio o superior.

Empleo y Empresa

- Mercados

● 1 ayudante por cada mercado donde se preste el servicio con personal municipal.

Rehabilitación y Vivienda

● 1 técnico medio o superior.

Atención Ciudadana e Interior

- Registro e información

● 4 auxiliares de atención ciudadana: uno en los registros de María Pita, Fórum Metropolitano, Ágora y Novo Mesoiro.

Educación

● 1 técnico medio o superior.

● 1 conserje en cada colegio.

● 1 auxiliar administrativo

Área de Bienestar

● 1 auxiliar de acompañamiento doméstico por cada turno en la Casa de Acogida.

● 1 trabajador social en el servicio de Acción Social.

● 1 trabajador social en el servicio de Igualdad.

● 1 coordinador en Servicios Sociales.

Museos Científicos

● 1 técnico medio o superior.

● 1 técnico de guardia.

Seguridad Ciudadana

- Extinción de incendios y salvamento

● Turnos mínimos de 15 efectivos.

- Multas

● 1 auxiliar de atención al público.

● 1 técnico medio o superior.

- Protección Civil

● 1 funcionario perteneciente a la sección.

Movilidad Urbana

● 3 técnicos medios o superiores.

● 1 administrativo.

● 2 auxiliares de estación, uno por turno.

● 1 auxiliar de atención ciudadana.

Informática

● 2 técnicos medios o superiores, uno por turno de mañana y tarde.

Gestión Tributaria

● 1 auxiliar de atención tributaria.

Tesorería

● 1 oficial de caja.

Recursos Humanos

● 1 auxiliar administrativo.

Cultura

● 2 conserjes, uno por cada turno de mañana y tarde.

Resto de los servicios municipales

● Se garantizará en todos los casos la atención telefónica mediante la presencia de un auxiliar administrativo para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante la jornada de huelga.

Un 54% de oferta en el bus urbano

El Ayuntamiento de A Coruña también aprobó los servicios mínimos que regirán en el transporte urbano de viajeros durante la huelga de este miércoles, una jornada de paro de 24 horas que afectará al servicio prestado por la Compañía de Tranvías. En este caso, la resolución municipal fija finalmente unos servicios mínimos equivalentes al 53,93% de la oferta habitual, con 48 autobuses en circulación, de un total de 89 vehículos, un porcentaje intermedio entre la propuesta de la concesionaria -que solicitaba 53 autobuses (59,55%), y la presentada por el comitñe de empresa, que proponía 44 (49,44%).

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Entre las líneas con mayor dotación de servicios mínimos figuran la 6 y 6A, con cuatro vehículos; la de la UDC, también con cuatro; y las líneas 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 14 y 20, con tres autobuses cada una. La línea UDC 2 (San Pedro de Mezonzo-Zapateira-UDC) no prestará servicio durante la huelga. De esta forma, el decreto también establece que es la Compañía de Tranvías la responsable de la organización de los servicios mínimos y de la designación del personal necesario para su prestación.

Previsiblemente, los trabajadores de Tranvías secundarán de nuevo la huelga el próximo lunes, 16 de noviembre. Todo ello después de que empresa y sindicatos mayoritarios no hayan llegado a un acuerdo sobre la negociación del nuevo convenio. Sobre ello, este martes la alcaldesa, Inés Rey, explicó que, si bien el Ayuntamiento no interviene en las negociaciones ni es mediador de las diferentes empresas que prestan servicio municipal, "estaría bien que empresa y trabajadores se sentaran a negociar y que llegaran a un acuerdo para evitar la huelga".

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En lo que respecta al transporte metropolitano, la Xunta decreta el 50 % de los servicios en las franjas punta de mañana y tarde para trayectos inferiores a veinticinco kilómetros, al tiempo que se mantendrán los servicios esenciales para el acceso de los trabajadores.

El Sergas garantiza un 100% de la actividad urgente

La Xunta también ha publicado los servicios mínimos para el Sergas durante la huelga general del 11-N, cuando se deberá garantizar el 100% de la actividad urgente como cirugías, partos y emergencias sanitarias, y ha establecido dotaciones mínimas para todas las áreas. La orden, publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), defiende que los servicios mínimos fijados son "imprescindibles para mantener la adecuada cobertura del servicio esencial de asistencia sanitaria, a efectos de evitar que se produzcan graves perjuicios a la ciudadanía".

Se blinda el 100% de la actividad urgente, como los servicios de urgencias hospitalarias y en los Puntos de Atención Continuada (PAC), las guardias médicas, las cirugías inaplazables, los partos, los laboratorios de urgencias, las UCIs, unidades de reanimación y de diálisis, los tratamientos oncológicos y trasplantes y las emergencias médicas gestionadas por el 061. En los centros de salud (no PAC) se establecen servicios mínimos para prestar la asistencia urgente o inaplazable de la unidad o servicio, y habrá al menos un pediatra por centro y zona de referencia.

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En el servicio de urgencias del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) deberán contar con trece facultativos en el turno de mañana y en el de tarde y ocho en el de noche. En el área quirúrgica, habrá al menos 75 facultativos en el turno de mañana y 35 en los de tarde y noche.

En el sistema educativo y asistencial, garantiza la apertura y el cierre de todos los centros escolares no universitarios, tanto públicos como concertados, y exige la presencia obligatoria de un miembro del equipo directivo y de personal subalterno en cada colegio o instituto. También se decreta la presencia de personal de cocina para asegurar los comedores y ratios específicas de cuidadores para alumnos con necesidades especiales.

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La red de residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y centros de menores operará con un nivel de dotaciones asimilable al régimen habitual de domingos o festivos para no desatender el cuidado de los colectivos vulnerables. En materia de movilidad e infraestructuras, la orden blinda la totalidad del transporte regular escolar obligatorio de más de cuatro kilómetros, así como los traslados hacia centros de día y de atención a la discapacidad.