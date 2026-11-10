El prestigioso chef Gastón Acurio participará en el Fórum Gastronómico de A Coruña 2027

El chef peruano Gastón Acurio EFE

El chef peruano Gastón Acurio participará en el Galicia Fórum Gastronómico que se celebrará del 4 al 6 de abril en A Coruña.

La organización de este encuentro gastronómico ha anunciado este martes que Acurio, uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía internacional y una figura decisiva en la proyección mundial de la cocina peruana, encabeza un cartel que contará con profesionales de primer nivel.

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En 1994, Gastón Acurio y Astrid Gutsche abrieron Astrid & Gastón en Lima, un restaurante que comenzó con una propuesta de cocina francesa que fue evolucionando hasta incorporar los productos y las tradiciones culinarias de Perú.

Acurio ha desarrollado una importante labor de divulgación y con el programa de televisión Aventura Culinaria ha recorrido distintas regiones del país para mostrar sus cocinas, productos y tradiciones.

También ha impulsado iniciativas para reunir a cocineros y productores en torno a la gastronomía peruana.

Estará presente en el Galicia Fórum Gastronómico que se celebrará el próximo año en A Coruña.