De Marisa Paredes a los anillos de las buenas vibraciones, las curiosas historias de Nostromo

Valentín Boquete, dueño de Nostromo, en el interior de la tienda Patricia G. Fraga

En A Coruña hay muchos lugares especiales donde encontrar cosas únicas. Uno de esos espacios es Nostromo, una tienda de objetos de regalo situada en la rúa Nova. Debe su nombre a una novela de Joseph Conrad. "Era de las pocas que me quedaban por leer de él en ese momento y me parecía un nombre muy evocador", explica Valentín Boquete, propietario del establecimiento, que abrió sus puertas a finales de 1991. Aunque es él quien está al frente del negocio, también cuenta con la ayuda ocasional de su mujer.

Nació con la idea de ser un bazar de artículos variados dedicado al mundo de los regalos. "Fuimos sobre la marcha, adaptándonos", recuerda Boquete. Desde entonces, la tienda ha ido incorporando nuevos productos y dejando atrás otros. Durante una época se dedicó especialmente a la bisutería y a la plata, sectores que abandonó hace tiempo para dar paso a otras propuestas.

En esta tienda se puede encontrar una gran variedad de artículos, desde figuras y relojes hasta maquetas y productos de papelería. Precisamente, esta última categoría es la que mejor está funcionando actualmente. "Nos estamos dedicando bastante a la papelería un poco especial", explica Boquete, que destaca también el buen momento de los artículos relacionados con la escritura.

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La clientela de Nostromo es principalmente local. A la tienda acuden vecinos de la ciudad y personas de fuera que viven aquí, como estudiantes o trabajadores que se han trasladado por motivos laborales. También reciben a viajeros, aunque no es habitual que entren turistas de cruceros. Algunos visitantes incluso entran en busca de imanes, algo que no encontrarán en este establecimiento.

La variedad de artículos también hace que los clientes pregunten por objetos poco habituales. Valentín recuerda que en varias ocasiones le han preguntado por reglas de cálculo, un instrumento que hoy resulta difícil de encontrar. Su mujer, que le ayuda ocasionalmente con el negocio, también recuerda que algunos clientes han preguntado por los antiguos pizarrines que se utilizaban antaño.

Productos de toda Europa

Buena parte de la oferta de Nostromo depende de la búsqueda constante de artículos y proveedores. Internet le permite a Valentín buscar productos y encontrar nuevas opciones para la tienda. “Así puedo localizar gente del resto de Europa que hace cosas”, señala.

Sin embargo, la red también ha cambiado la forma de comprar de los consumidores y supone una dificultad para el comercio tradicional. Algunos clientes acuden para preguntar si puede conseguirles un producto porque prefieren verlo en persona antes de comprarlo.

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Desde que abrió sus puertas, el comercio de la ciudad ha cambiado considerablemente. “No es una exageración decir que ha desaparecido el 80 % del comercio, como mínimo”, afirma, en referencia a la transformación que han experimentado las calles coruñesas.

Mantener una tienda de estas características requiere mucho tiempo y dedicación. “Lo más difícil de mantener la tienda es eso, mantenerla, es muy sujeto estar aquí”, asegura Valentín. Estar al frente de un negocio así implica pasar muchas horas en el establecimiento, además de dedicar tiempo a buscar novedades y proveedores. Una tarea que antes estaba más facilitada por los representantes comerciales que visitaban las tiendas con sus catálogos.

Maquetas que se venden en Nostromo Patricia G. Fraga

En cuanto a las temporadas, el verano suele funcionar bien y la Navidad es uno de los periodos de mayor actividad. El resto del año, el negocio mantiene un ritmo más habitual, aunque el trabajo diario sigue siendo el mismo.

Muchas historias

Más de tres décadas al frente de una tienda también dejan historias curiosas. Boquete recuerda, por ejemplo, la visita de la actriz Marisa Paredes, que acudió al establecimiento para comprar unos pendientes y a quien no reconoció en ese momento. Algo parecido le ocurrió con el músico Paquito D'Rivera, con quien mantuvo una conversación sobre los Volkswagen que tenía en casa sin darse cuenta inicialmente de con quién hablaba.

Productos especializados, como en este caso de animales Patricia G. Fraga

Entre los recuerdos de los primeros años de Nostromo hay otra escena relacionada con los productos que vendían entonces. Cuando la tienda trabajaba con anillos de piedras, una señora llegó a colocar varios sobre el mostrador y se puso de espaldas para escoger el que le diera buenas vibraciones.

También hay situaciones más cotidianas. Algunas personas, sobre todo personas mayores, entran en Nostromo, pensando que es Lagares, otra tienda cercana, para comprar pilas.

Un futuro sin relevo

El futuro de Nostromo es incierto. La pareja encargada de la tienda no prevé un relevo generacional que permita mantener el negocio cuando llegue el momento de jubilarse. Es una situación que comparten otros comercios tradicionales de A Coruña, algunos de los cuales han cerrado sus puertas cuando sus propietarios se han retirado.