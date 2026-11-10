Crecen los casos de okupación de pisos turísticos en A Coruña

Entrada a un piso turístico de la calle Zapatería Pedro Puig

Desde que comenzó la crisis de la vivienda, las empresas de desokupación han prosperado, porque representan una alternativa rápida a unos juzgados que normalmente están saturados y que manejan plazos que van desde uno a dos años. El caso más habitual es el de un inquilino que se niega a pagar la renta y a abandonar la casa, lo que se conoce como ‘inquiokupa’. Sin embargo, ahora advierten de un nuevo fenómeno: el del ‘okupa turístico’, que está afectando a las viviendas vacacionales. Desde 2025, una sola empresa, Desocupa24 horas, ha detectado 15 casos de este tipo en la ciudad de A Coruña.

No se trata de un turista propiamente dicho que esté de visita en A Coruña y haya decidido quedarse en una vivienda de alquiler vacacional, sino alguien que ya arrastraba problemas habitacionales. Ha perdido su alojamiento, ya fuera legal o ilegal, no encuentra ninguna alternativa y se convierte en okupa entrando a través de una aplicación como Airbnb o Booking. Quizá paga una semana, pero luego no sale de la vivienda. También existen casos de ‘mafias okupacionales’ en los que exigen al dueño para marcharse una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros, dependiendo de la propiedad. Sin embargo, estos casos tienen fácil solución, porque el que ha reservado una vivienda a través de una aplicación ha firmado un contrato de uso turístico.

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Eso significa que, una vez expira el contrato, pasa a ser un ocupante en precario, según el Código Civil. “En quince días, conseguimos sacarlo”, explica el gerente de Desocupa24horas. Que el proceso sea rápido no exime al propietario de otros problemas, como el estado en el que deja el inmueble el okupa. Cuestionada al respecto, Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia) reconoce que se trata de un tema “complejo” pero admite que ya se han dado “varios casos”.

En 2024, salió a la luz uno muy llamativo: una joven de 25 años, que ocupó de forma consecutiva varios pisos turísticos. Los alquilaba por tres días y, una vez en el interior, cambiaba la cerradura y permanecía en el piso hasta que conseguían desalojarla.

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Desde otra empresa de desokupación, D&Sdesokupa, que trabaja en los alrededores de A Coruña, reconocen que ese es el método habitual en estos casos de pisos turísticos, pero no siempre se instalan en ellos. “Cambian la cerradura y luego la venden a otros”, explican desde esta empresa y reconocen que es más fácil expulsar a estos ocupantes indeseados, puesto que, en principio, no tienen el mismo estatus que un inquilino.

Por otro lado, la forma rápida en la que se consiguen las llaves hace que sea muy fácil repetir la ‘jugada’ una y otra vez, como no sería posible en una vivienda regular.

Más de 1.300 VUT

Por supuesto, estas dos empresas, que trabajan en otros puntos de la Península, reconocen que el problema en A Coruña no es tan grave como en la regiones del sur, aunque el problema de la vivienda a nivel local empeora cada vez más, a medida que baja la oferta de alquileres, lo que es un incentivo para okupar pisos turísticos, aunque sea por un corto período de tiempo. Además, en A Coruña hay comparativamente muchas menos Viviendas de Uso Turístico (VUT) que en otras ciudades: 1.316 según el registro autonómico.

Aunque el Ayuntamiento se queja de la escasa colaboración que obtiene de la Xunta, que registra estos negocios sin preocuparse de si cumplen con la normativa municipal que pretende regularlos y reducir sus molestias, de la misma manera que ocurre con la zona de mercado residencial tensionado.

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Francisco Fernández, gerente de Desocupa24 horas, señala que los perfiles de los okupas varían entre aquellos que no pagan la renta por dificultades financieras y que quieren buscar una salida y aquellos que simplemente son caraduras profesionales. “A algunos los encontramos recurrentemente”, apunta.

Pero dado que, por el momento, ninguna de las medidas adoptadas por las administraciones ha servido para facilitar el acceso a la vivienda, es de esperar que esta clase de situaciones se repita. “En 2019, por un piso en Los Rosales se pagaban 450 euros; en 2021 se pasó a pagar 800 y, actualmente, se pagan 1.200 por el mismo piso”, denuncia Fernández, que advierte: “Esto se está desmadrando y va acabar por explotar”.

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